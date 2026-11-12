Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında "Kabe örtüsü kokusu" ve "Mescid-i Aksa kokusu" gibi ifadelerle yapılan ürün reklamlarının durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımların toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiğini belirledi. Bakanlık, "Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez" mesajını verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret platformlarında satışa sunulan bazı ürünlerin tanıtımlarında toplumun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi isimlerle yapılan ürün reklamları Reklam Kurulu tarafından incelendi.

MANEVİ HASSASİYETLERİN İSTİSMAR EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Reklam Kurulu, söz konusu ifadelerle yapılan ürün tanıtımlarının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İncelemeler sonucunda ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi.

5 DOSYA KAPSAMINDA REKLAMLAR DURDURULDU

Bakanlık, 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında reklamları durdurma kararı verildiğini açıkladı.

Kararın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesi ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

"MANEVİ DEĞERLERİMİZ İSTİSMAR EDİLEMEZ"

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez"