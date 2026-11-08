Yunanistan'a karşı Azerbaycan'dan ortak duruş! Tek devlet iki millet
Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi bünyesinde düzenlenen Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında gündeme taşındı. Toplantıda nefret söylemiyle mücadele edilmesi çağrısında bulunan Azerbaycan, Türkiye'ye desteğini ortaya koydu. Azerbaycan'ın bu tutumu, iki ülke arasındaki "Tek Millet, İki Devlet" anlayışının uluslararası platformlardaki yansıması olarak değerlendirildi.
BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri bir kez daha gözler önüne serildi.
"AZINLIK OKULLARININ KAPATILMASINA SON VERİN"
Toplantıda Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığının etnik Türk kimliğinin tanınmasını, azınlığın dini işlerine devlet müdahalesine son verilmesini ve seçilmiş müftülerin resmen tanınması gerektiğini vurguladı.
Türkiye ayrıca Türk derneklerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını, Türk azınlık okullarının açılması ve yönetilmesi hakkının güvence altına alınmasını, Yunanca-Türkçe iki dilli anaokullarının açılmasını ve Türk azınlık okullarının kapatılmasına son verilmesini istedi.
Azınlık vakıflarının yönetimi ile Batı Trakya Türk Azınlığını hedef alan nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi de masaya geldi.
AZERBAYCAN TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALDI
Azerbaycan da kendi ifadesi ile Yunanistan'daki etnik ve etno-dini azınlıkların eğitim, din ve kültürel miras haklarının korunmasını ve özellikle Türk toplumunu hedef alan siyasi ve medyatik nefret söylemiyle etkili biçimde mücadele edilmesini tavsiye edip Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu durum "Tek Millet, İki Devlet" ruhunun gücünü bir kez daha gösterdi.