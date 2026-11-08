BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik hak ihlalleri bir kez daha gözler önüne serildi.

"AZINLIK OKULLARININ KAPATILMASINA SON VERİN"



Toplantıda Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığının etnik Türk kimliğinin tanınmasını, azınlığın dini işlerine devlet müdahalesine son verilmesini ve seçilmiş müftülerin resmen tanınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ayrıca Türk derneklerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını, Türk azınlık okullarının açılması ve yönetilmesi hakkının güvence altına alınmasını, Yunanca-Türkçe iki dilli anaokullarının açılmasını ve Türk azınlık okullarının kapatılmasına son verilmesini istedi.



Azınlık vakıflarının yönetimi ile Batı Trakya Türk Azınlığını hedef alan nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi de masaya geldi.