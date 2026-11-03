Çağrı üzerine gidilen yerlerde bir saate kadar sözlü danışma ücreti 9 bin lira olarak belirlenirken, takip eden her saat için 4 bin 500 lira ücret ödenecek. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 7 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 10 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 40 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara 27 bin lira ödenecek.

Yeni avukatlık tarifesinde büroda sözlü danışmanın ilk saati 5 bin 500 lira oldu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

Vergi komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 140 bin, duruşmalı işlerde ise 250 bin lira avukatlık ücreti alınacak. Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 43 bin lira olacak.

YARGITAY'DA GÖRÜLEN İLK DERECE DAVALAR İÇİN 85 BİN

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 15 bin, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 40 bin, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 23 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 62 bin, tüketici mahkemelerindeki davalar için 30 bin, fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki davalar için 70 bin, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 86 bin lira avukatlık ücreti alınacak.