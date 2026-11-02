İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Tokyo'da Türkiye-Japonya ilişkilerinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. İki ülkenin stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan, teknoloji iş birlikleri, karşılıklı ticaret ve yatırımların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo, "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Türk-Japon İlişkileri ve Bugüne Yansımaları" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Tokyo Yunus Emre Enstitüsü, İbn Haldun Üniversitesi ve Japon İşadamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) katkılarıyla Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlik, Tokyo Camii Diyanet Türk Kültür Merkezi Ertuğrul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan etkinliğe onur konuğu olarak katılırken, programda ayrıca Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, TUJIAD Başkanı Erdal Güven, TUJIAD İkinci Başkanı Bülent Öztürk ve çok sayıda davetli yer aldı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, panelin ardından aynı ismi taşıyan bir fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Tokyo Camii'ni ziyaret eden Erdoğan, beraberindekilerle birlikte burada öğle namazını kıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DAYANIŞMA DÜNYA İÇİN DE ANLAMLI VE DEĞERLİ"

Bilal Erdoğan, programın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, Türkiye-Japonya ilişkilerinin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, düzenlenen panelde her iki ülkeden de önemli konuşmacıların yer aldığını ifade etti. Tarihten gelen mirasın Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin ne kadar doğal ve teklifsiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Dünyanın içinde bulunduğu şu anki çalkantılı çağı değerlendirecek olursak, Türkiye ve Japonya gibi iki güçlü ülkenin birbirleriyle olan dayanışmasının ve dostluğunun aslında dünya için de ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu konuşmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

"ATILMIŞ ADIMLAR VE DEVAM ETMESİ GEREKEN İŞLER VAR"

Tokyo'nun merkezinde bulunan Tokyo Camii'nin hemen yanındaki Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılacak ortak kültürel çalışmaları ve eğitim iş birliklerini de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, "Belli atılmış adımlar ve devam etmesi gereken işler var. Teknoloji alanında yapılacak iş birlikleri ile karşılıklı ticareti ve yatırımları güçlendirecek çalışmalar bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde devam edecek" dedi. İki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ve Japonya ilişkileri stratejik ortaklık seviyesindedir. Ümit ediyorum ki bu ilişkiler, her geçen sene birer stratejik ortak olmanın hakkını verecek düzeyde gelişecektir. Bugün buraya gelenleri ve bu ilişkilere katkı sağlayan bütün Türk-Japon dostlarımızı ben de selamlıyorum" şeklinde konuştu