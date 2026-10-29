İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapacağını açıkladı.

BEDAŞ tarafından paylaşılan elektrik kesintisi programına göre, elektrik kesintileri yaklaşık 8 saat sürecek. Kesintilerden İstanbul'un 12 ilçesindeki birçok mahalle ve sokak etkilenecek.

BEDAŞ'IN 30 EKİM TARİHLİ KESİNTİ PROGRAMI ŞÖYLE:

30 Ekim 2026 Cuma günü, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Aktarma, Ağaçlı Çeşme, Bekar Odaları, Demirci Hasan, Dökmeci İbrahim, Ebe, Esnaf Loncası, Eğrikapı Fırını, Hacı Arif Efendi, Hoca Çakır, Kale Çıkmazı, Kırkambar, Kundakçı, Külhan 1, Molla Şakir, Mustafapaşa Bostanı, Pazarcık, Sebil, Sinanağa Çeşmesi, Vezir Kahya, Yatağan Hamamı, Şamdancıbaşı ve Şehit Mümtaz Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Bayrampaşa ilçesinde 09.30–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Kartaltepe Mahallesi: Fatih, Selim Paşa ve Ürgüplü sokakları.

- Yıldırım Mahallesi: Aliya İzzetbegoviç, Günaydın, Millet, Uğur, Yakut ve Yaprak sokakları.

- Muratpaşa Mahallesi: Meram ve Sokullu sokakları.

- Orta Mahalle: Çığ, Şen, Demirkapı, Gelincik ve Üçer Çıkmazı sokakları.

- Vatan Mahallesi: Kanaat ve Şahin sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Güngören ilçesinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Akıncılar Mahallesi: Salcı, Çelik, Atilla ve Şinasi sokakları.

- Mareşal Çakmak Mahallesi: Abdi İpekçi ve Saydam sokakları.

- Merkez Mahallesi: Abdi İpekçi, Ali Paşa, Cömerttürk, Muallim Naci, Rasim Paşa, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Uzun Hasan, Zeynep Kâmil, Zübeyde Hanım ve Ziya Paşa sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde 09.00–13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Ali Efe Çıkmazı, Ali Ruhi Bozkır, Atatürk, Badem, Burçak, Bülbül, Cumhuriyet Meydanı, Defneli, Efe, Fevzi Çakmak, Gökhan, Gönyeli, Kemaliye, Saka, Sandal, Serdar, Tınaz, Toros, Türker, Ufuk ve Özdenler Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Alev, Benek, Doğanay, Duran, Güney 2, Hudut, Kartopu Çıkmazı, Kızılcık Mahmut, Köz, Liman, Nar Çiçeği, Papatya, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Çilek, Çiğdem, Özgür, İnönü ve Şehit Er Cihan Namlı Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 13.30–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Atilla İlhan, Fatih 1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802 ve G-919 Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Fatih ilçesinde 00.00–06.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Rüstempaşa Mahallesi: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı ve Tahmis sokakları.

- Tahtakale Mahallesi: Cömerttürk, Fındıkçılar, Hasırcılar, Sabuncuhanı, Tahtakale ve Tomruk sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 08.00–12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran ve İstiklal Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Cesur, Cevahir, Çardak, İbrahim Karaoğlanoğlu, Can, Cansız, Cihan, Ecrin ve Gülderen Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 10.00–14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak ve Orhangazi Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Alaca, Gülbahçe, Karaşahin, Kıvılcım, Kubilay, Kuytu, Mutlu, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek ve Şerefe Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Dilek, Murat, Nato, Nato Çıkmazı, Nusret, Oğuzeli, Sarıkaya, Çavdar ve İbrahim Karaoğlanoğlu Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Esenyurt ilçesinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet Sokak.

- Mehterçeşme Mahallesi: 1941, 1942, 1943, 1951, 2068, 1948, 1950 ve 1953 sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde 09.00–15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Beyaz Orkide, Gonca, Huzur Okullar, Sude, Tomurcuk 1 ve İmam Çeşme Yolu Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Esenler ilçesinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- Namık Kemal Mahallesi: 20. Sokak.

- Çifte Havuzlar Mahallesi: Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil ve Yıldız sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Aşık Veysel 1, Balaban, Dere, Ihlamur Yolu, Irmak ve Yavuz Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 09.00–12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

1. Yayla, 1. Çapraz ve Şaşkın Bakkal Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde 13.00–16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

3. Lale, Yaşar Doğu ve Çilek Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde 11.00–14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

1. Dut, 1. Dikmen ve 2. Barış Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokaklar:

Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Bağcılar ilçesinde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

- 15 Temmuz Mahallesi: 1420 ve Sabia sokakları.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Güngören ilçesi Güven Mahallesi'nde 07.30–11.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokak:

İnönü Sokak.

30 Ekim 2026 Cuma günü, Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'nde 09.00–17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek sokak:

Cesur Sokak.