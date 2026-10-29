Konya'da akrabasının düğününde maganda kurşunuyla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci'nin acılı babası Mehmet Deveci, yaşadıklarını anlattı. Deveci, "Mutlu günümüzde evimize ateş düştü. Düğün kana bulandı. Serkan'ımı kaybettik. Oğlumun hayalleri yarım kaldı." dedi.

Kahreden olay, Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde 26 Eylül akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul Tersane Komutanlığı emrinde görevli Deniz Piyade Uzman Çavuş Serkan Deveci, yıllık izninde geldiği memleketinde akrabasının düğününe katıldı. Eğlence sırasında akrabası Abidin Ünal (45), silahını çıkarıp havaya ateş açtı. Ünal'ın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Abidin Ünal tutuklanırken 4 kişi serbest bırakıldı.

"EVİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"

Oğlu maganda kurşununa kurban giden acılı baba Mehmet Deveci, yaşadığı acıyı ilk kez anlattı. Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre, evlerine ateş düştüğünü belirten Deveci, "Düğünlerde ateş edilmesin, canlar yanmasın, mutluluklara gölge düşmesin. En mutlu olacağımız günde evimize ateş düştü. Oğlum izne gelmişti. Düğüne katıldık. Bu Abidin çadırda oturuyordu. İçeride onca insan varken silahı çıkarıp ateş etmiş. Kurşun çadırın önünde oturan oğluma denk gelmiş. Serkan'ımı kaybettik. Ortada hiçbir şey yokken düğün kana bulandı." diye konuştu.

Acılı baba, "Birçok hayal yarım kaldı. Ne gerek vardı? Böyle olması gerekmiyordu. Düğünler silah sıkılma yerleri değil, mutluluk yeri olmalı. Abidin ile hâlâ dayı çocuklarıyız. Acımız en yakınlarımızdan geldi. Artık bu tür eğlencelerde silahlar kullanılmasın. Bu son olmasın. Başka canlar yanmasın." dedi. Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının da sürdüğü öğrenildi.