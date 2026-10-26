Deprem ve selin can simidi “Hızır Güç” araçları Kartal'da kaderine terk edildi

İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesinin afet müdahale araçları, Kartal'da kaydedilen görüntülerle gündeme geldi.

Kadir Topbaş döneminde temin edilen ve afetlerde kritik görevler üstlenmek üzere tasarlanan araçların, Kartal'daki Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü arazisinde bekletildiği görüldü.

"Hızır Güç" olarak bilinen 6x6x6 Afet Müdahale ve Yangın Söndürme araçlarının uzun süredir açık alanda bulunduğu ve düzenli bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı.

HER ZORLU KOŞULDA GÖREV YAPABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

İstanbul İtfaiyesi bünyesinde kullanılmak üzere geliştirilen "Hızır Güç" araçları; deprem, sel, enkaz arama-kurtarma çalışmaları ve büyük yangınlara müdahale amacıyla özel ekipmanlarla donatıldı. Çok maksatlı afet müdahale platformu olarak tasarlanan araçlar, zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek özelliklere sahip.

Asfalt yollarda yüksek hızlarda ilerleyebilen araçlar, yengeç yürüyüşü özelliği sayesinde dar ve engebeli alanlarda manevra yapabiliyor. Ayrıca 1,5 metre derinliğindeki sel sularında ilerleyebiliyor. Gövdesini 450 milimetre alçaltıp yükseltebilen araçlar, yüzde 40 yan eğime sahip arazilerde de hareket edebiliyor.

Tüm lastiklerinde patlak lastikle ilerlemeyi sağlayan run-flat sistemi bulunan araçlar, lastikleri patlasa bile saatte 40 kilometre hızla 40 kilometre boyunca yol alabiliyor. Araçlarda ayrıca afet enkazlarını kaldırmak ve kar temizlemek amacıyla kullanılan özel küreme aparatları da bulunuyor.