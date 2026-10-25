MKE TOLGA'dan tam isabet! Doğu Akdeniz'de 3 bin 200 atışlık gövde gösterisi
Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) MKE'nin geliştirdiği 20 milimetre çift silahlı TOLGA revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edildi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda İHA ve İDA hedefleri imha edildi.
MKE'nin açıklamasına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'na (TURNAs-2026) yerli ve milli savunma sistemleriyle katılan MKE, Seçkin Gözlemci Günü'nde hava ve deniz tehditlerine karşı atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi.
MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edilip TCG BEYKOZ'dan hava ve deniz hedeflerine karşı atış gerçekleştirdi.
Sistem, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) hedeflerini imha etti.
Öte yandan, MKE tarafından geliştirilen kamikaze İDA PİRANA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilip, tatbikat kapsamında ikinci kez su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi ve hedefini imha etti.
TARİHİ FARK! MUADİLLERİNDEN 3 KAT DAHA HIZLI
Dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip olan ve dünyadaki muadillerinden 3 kat daha yüksek atım hızına sahip olan sistem, parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzilde kamikaze hava ve su üstü tehditlerine karşı görev yapabiliyor.