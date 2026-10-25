Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) MKE'nin geliştirdiği 20 milimetre çift silahlı TOLGA revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edildi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda İHA ve İDA hedefleri imha edildi.

MKE'nin açıklamasına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'na (TURNAs-2026) yerli ve milli savunma sistemleriyle katılan MKE, Seçkin Gözlemci Günü'nde hava ve deniz tehditlerine karşı atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi.

MKE TOLGA, ilk kez savaş gemisine entegre edilerek hedeflerini imha etti | Fotoğraf: DHA MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edilip TCG BEYKOZ'dan hava ve deniz hedeflerine karşı atış gerçekleştirdi. Sistem, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) hedeflerini imha etti.