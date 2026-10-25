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MKE TOLGA'dan tam isabet! Doğu Akdeniz'de 3 bin 200 atışlık gövde gösterisi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MKE TOLGA'dan tam isabet! Doğu Akdeniz'de 3 bin 200 atışlık gövde gösterisi

Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) MKE'nin geliştirdiği 20 milimetre çift silahlı TOLGA revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edildi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda İHA ve İDA hedefleri imha edildi.

MKE'nin açıklamasına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'na (TURNAs-2026) yerli ve milli savunma sistemleriyle katılan MKE, Seçkin Gözlemci Günü'nde hava ve deniz tehditlerine karşı atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi.

MKE TOLGA, ilk kez savaş gemisine entegre edilerek hedeflerini imha etti | Fotoğraf: DHAMKE TOLGA, ilk kez savaş gemisine entegre edilerek hedeflerini imha etti | Fotoğraf: DHA

MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 20 milimetre çift silahlı revolver sistemi, ilk kez bir savaş gemisine entegre edilip TCG BEYKOZ'dan hava ve deniz hedeflerine karşı atış gerçekleştirdi.

Sistem, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) hedeflerini imha etti.

MKE'nin TOLGA'sı sahnede! TCG BEYKOZ'dan hedeflere tam isabet | Fotoğraf: AAMKE'nin TOLGA'sı sahnede! TCG BEYKOZ'dan hedeflere tam isabet | Fotoğraf: AA

Öte yandan, MKE tarafından geliştirilen kamikaze İDA PİRANA, Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilip, tatbikat kapsamında ikinci kez su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi ve hedefini imha etti.

SİPER Ürün-2den kritik başarıSİPER Ürün-2den kritik başarı SİPER ÜRÜN-2'DEN KRİTİK BAŞARI

TARİHİ FARK! MUADİLLERİNDEN 3 KAT DAHA HIZLI

Dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip olan ve dünyadaki muadillerinden 3 kat daha yüksek atım hızına sahip olan sistem, parçacıklı anti-dron mühimmatıyla 1000 metre etkili menzilde kamikaze hava ve su üstü tehditlerine karşı görev yapabiliyor.

Türkiye'nin yeni savunma gücü: TOLGA hedefleri imha etti | Fotoğraf: DHATürkiye'nin yeni savunma gücü: TOLGA hedefleri imha etti | Fotoğraf: DHA

Etkili, basit ve ucuz (EBU) anlayışıyla yine MKE tarafından geliştirilen mühimmat, sistemin yoğun atış kabiliyetiyle birleşerek tehditlere karşı sürdürülebilir müdahale imkanı sağlıyor.

Sistemin yüksek stabilizasyon kabiliyeti ise geminin hareketli olduğu deniz görevlerinde hedefe yönelimi koruyarak atış etkinliğini artırıyor.

TOLGA'dan gövde gösterisi! muadillerinden 3 kat hızlı | Fotoğraf: DHATOLGA'dan gövde gösterisi! muadillerinden 3 kat hızlı | Fotoğraf: DHA

PİRANA TB2 KONTROLÜNDE HEDEFİNİ İMHA ETTİ

Daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı'nda su üstü hedefini imha eden PİRANA kamikaze insansız deniz aracı, TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek 100 kilogramlık harp başlığıyla hedefini imha etti.

40 knotun üzerindeki hızı, 200 deniz milini aşan görev menzili ve 100 kilogramlık harp başlığına sahip PİRANA, RF ve SATCOM haberleşme sistemleri sayesinde uzaktan kumandalı veya otonom olarak görev yapabiliyor.

Düşük radar kesit alanına sahip tasarımı ve yüksek manevra kabiliyetiyle tespit edilme riskini azaltan PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de görev yapabiliyor.

Uydu haberleşmesi sayesinde uzak mesafelerden sevk ve idare edilebilen sistem, farklı harekat senaryolarında kullanılabiliyor.

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