Kamu personeli olma hedefiyle yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu 2026-KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başladı. ÖSYM’nin düzenlediği sınavda adaylar, 120 soruyu yanıtlamak için 130 dakika boyunca ter dökecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim başladı. Toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, 254 sınav merkezinde, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonda gerçekleştiriliyor. Sınava, ortaöğretim kurumlarından mezun olanlarla sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki adaylar katılıyor.

120 SORU İÇİN 130 DAKİKA: SINAV 12.25'TE BİTECEK Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltiliyor. Adayların soruları yanıtlamak için 130 dakikası bulunuyor. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikalık ilave sürelerinden yararlanabilecek. Genel yetenek testi sözel ve sayısal bölümlerden oluşuyor. Genel kültür testinde ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konular yer alıyor. YAKLAŞIK 3 MİLYON BAŞVURU, 415 BİNİ AŞKIN GÖREVLİ ÖSYM'nin açıklamasına göre sınava başvuranların 1 milyon 448 bin 945'i kadın, 1 milyon 536 bin 493'ü erkek adaylardan oluşuyor. Lise türlerine göre başvuru dağılımı şöyle:

Lise türü Başvuran aday sayısı Meslek lisesi 946 bin 606 Anadolu lisesi 938 bin 230 Açık öğretim lisesi 540 bin 629 İmam hatip lisesi 299 bin 509 Fen lisesi 59 bin 659 Sosyal bilimler lisesi 17 bin 389 Diğer lise türleri 183 bin 416 Toplam 2 milyon 985 bin 438 Sınava katılacak engelli aday sayısı 11 bin 984 olarak açıklandı. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına tanınan sınav ücreti muafiyetinden ise 7 bin 823 aday yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 194 binada da 3 bin 748 aday sınava katılıyor. Sınavda toplam 415 bin 502 kişi görev yapıyor. Güvenliğin sağlanması için 32 bin 806 emniyet görevlisi sahada bulunuyor. Ayrıca 578 ÖSYM temsilcisi, uygulamaları yerinde takip etmek ve koordinasyona katkı sunmak amacıyla sınav merkezlerinde görevlendirildi.