Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan Başbakanı Radev'e COP 31 daveti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefonda görüşerek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ticaret başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların süreceğini belirten Başkan Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti için Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdürüldüğünü aktardı. Erdoğan, Radev’i 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.
TİCARET VE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAK SOMUT ADIMLAR
Başkan Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik adımların sürdürüleceğini ifade etti. Ticaret başta olmak üzere iş birliğini artıracak somut hamlelere devam edileceğini belirtti.
KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER EMNİYETİ
Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tesis etmek amacıyla Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğini aktaran Başkan Erdoğan, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
RADEV'E COP31 LİDERLER ZİRVESİ DAVETİ
Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.