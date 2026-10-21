Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan Başbakanı Radev'e COP 31 daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile telefonda görüşerek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Ticaret başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların süreceğini belirten Başkan Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyeti için Rusya ve Ukrayna ile temasların sürdürüldüğünü aktardı. Erdoğan, Radev’i 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.