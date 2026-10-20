Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti’nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebini yarın Genel Kurulda görüşecek. Yenilik Partisinin isim benzerliği nedeniyle yaptığı başvuruyla başlayan süreçte, Yeni Parti savunmasını Yüksek Mahkemeye sundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Toplantıda başvurunun görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığını değerlendirecek.

İSİM BENZERLİĞİ BAŞVURUSU AYM'YE TAŞINDI

Süreç, Yeni Partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisinin, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasıyla başladı.

Başsavcılık, "iltibas" nedeniyle Yeni Partiye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulundu ve 18 Eylül'e kadar süre tanıdı. İsim değişikliğine gidilmemesi üzerine dosya, Başsavcılık tarafından Anayasa Mahkemesine gönderildi.

YENİ PARTİ SAVUNMASINI SUNDU

AYM, dosyayı 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında görüştü ve savunmasını sunması için Yeni Partiye bir ay süre verdi.

Yeni Parti de savunmasını hazırlayarak kendisine tanınan süre içinde Yüksek Mahkemeye gönderdi. Başvuru, yarın Genel Kurulda yeniden ele alınacak.