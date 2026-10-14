Türkiye, doğal gaz ve petrol keşiflerinden Nadir Toprak Elementleri’ne (NTE), bor üretiminden diğer kritik alanlara uzanan hamlelerle enerjideki konumunu güçlendirdi. Bor sektöründe bu yıl 2 milyon 700 bin ton satışa ve 1 milyar 560 milyon dolar satış gelirine ulaşılarak tarihi rekor kırılması bekleniyor. Bu alandaki büyük projelerin yol haritası, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde “yeni bor stratejisi” adıyla kamuoyuna açıklanmıştı.

Türkiye, bir yandan petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ve keşifleri ile diğer yandan da maden alanında yaptığı atılımlar ile yatırımlarının meyvesini alıyor. Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi.

'ATILAMAZ' DENİLEN ADIMLAR ATILDI! Türkiye'nin enerjideki hamlelerinin arkasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Berat Albayrak'ın imzası bulunuyor. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, 7 Haziran 2018 tarihinde 'atılamaz' denilen bir adımı atmış ve Türkiye'nin yeni bor stratejisini kamuoyuna duyurmuştu. Berat Albayrak o gün şu ifadeleri kullanarak Türkiye'nin yeni vizyonunu açıklamıştı: 'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ MERKEZ ÜSSÜ YAPMAK' "Çok önemli stratejik adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi enerji ve maden teknolojilerinde de aynı zamanda bölgesel ve küresel merkez üssü haline getirmek. Bugün burada dünyanın en büyük iki şirketi bir tarafta Eti Maden, diğer tarafta Dalian Jinma Grubu'yla iki firma protokol imzalayacak. Bu protokolle Türkiye'de yüksek teknoloji bor karbür tesisini artık kuruyoruz. Bor karbür yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip ve sadece bu pazar büyüklüğü değil, dünyada gelişen maden teknolojileri alanında en hızlı pazar payı büyüyen ürün bor. Türkiye için önemli bir ihracat kalemi aynı zamanda. Türkiye, artık başka bir lige çıkıyor. Bunu görmemiz lazım. Bizim yolumuz, Türkiye'nin yolu, teknoloji yolu. Bizim yolumuz, dünya ile en ileri teknolojilerde rekabet ederek bir üst lige çıkma yolu. Bu hedefleri, bu projeleri milletimize armağan ve emanet ediyoruz."

'BOR'DA HAYALLER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ! Berat Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli" isimli kitabında da bor madeni ve ferrobor ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu: Maden alanında ne kadar doğru planlama yapar, modern üretim teknikleri kullanır, uç ürüne ne kadar yaklaşırsanız elde ettiğiniz katma değeri de o oranda artırırsınız. Ülkemiz birçok madende üretici konumunda olmasına rağmen bunların büyük kısmını ham ya da konsantre haliyle yurt dışına ihraç ettiğinden yıllarca düşük kazançlar elde ediyorduk. Bakır, krom, kurşun-çinko ve mermer gibi madenlerimiz maalesef genelde bu şekilde ihraç edildi. Mesela şu anda konsantre ham bakırın tonu 2 bin dolara ihraç edilirken, ara ürünü olan metal katot bakır 10.000 doların üzerinde işlem görüyor. Yani, bizim ihraç ettiğimiz bakır cevheri yurt dışında işleniyor ve biz bu işlenen ürünü metal bakır olarak ithal ediyoruz. Aynı durum krom madeninde de var. Biz kromun konsantresinin tonunu 250-275 dolara ihraç ediyoruz. Oysa ara ürün olarak ferrokromun tonu yurt dışı piyasada 2 bin 500 dolara alıcı bulabiliyor.