İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik diplomasisi kapsamında 8 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Çiftçi'nin Yunan yetkililerle yapacağı görüşmelerde yeni nesil suç örgütleri, terör örgütleriyle mücadele ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik iş birliği başlıklarının ele alınması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temasları kapsamında Yunanistan'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

8 Ekim'de yapılması planlanan ziyarette Türkiye ile Yunanistan arasındaki güvenlik iş birliğinin farklı boyutlarının ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerin ana gündemini terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçlarla mücadele oluşturacak.

YUNAN BAKANLARLA GÖRÜŞME PLANI

Bakan Çiftçi'nin Yunanistan temasları kapsamında Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin yanı sıra sınır aşan suçlara karşı atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

MASADA 3 TEMEL GÜVENLİK BAŞLIĞI

Temasların üç ana güvenlik başlığı üzerinde yoğunlaşması planlanıyor.

Yeni nesil suç örgütleri: Sınır ötesi bağlantıları bulunan organize suç yapılanmalarına yönelik ortak mücadele.

Terör örgütleriyle mücadele: İki ülkenin güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı.

Sınır aşan suçlar: Farklı ülkelerde faaliyet gösteren suç yapılanmalarının takibi ve ilgili makamlar arasındaki iş birliği.

SINIR ÖTESİ SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

İçişleri Bakanlığının gündemindeki başlıklardan biri de Türkiye dışında bulunan organize suç örgütü mensuplarının yakalanması ve iade süreçleri.

Bakanlığın bu alandaki operasyonel çalışmalarının yanı sıra farklı ülkelerin güvenlik makamlarıyla yürüttüğü diplomatik ve teknik temaslar da sürüyor.

Yunanistan ziyaretinin de sınır aşan suç örgütleriyle mücadelede güvenlik diplomasisinin devamı niteliğinde olması öngörülüyor.

ATİNA'DAKİ ÜÇLÜ MEKANİZMANIN ARDINDAN YENİ TEMAS

Bakan Çiftçi, 29 Nisan 2026'da Atina'da Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında gerçekleştirilen Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılmıştı.

Toplantıda düzensiz göç, sınır güvenliği, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle mücadele başlıkları ele alınmıştı.

Çiftçi daha sonra Bulgaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette de üçlü mekanizma kapsamında yürütülen güvenlik iş birliğine vurgu yapmıştı.

KOMŞULARLA GÜVENLİK DİPLOMASİSİ

Türkiye'nin sınır aşan suçlarla mücadelede komşu ülkelerin güvenlik makamlarıyla yürüttüğü temaslarda anlık bilgi paylaşımı, suç örgütleriyle ortak mücadele ve firari şüphelilerin iadesi gibi konular öne çıkıyor.

Bakan Çiftçi'nin Yunanistan'daki görüşmelerinde de bu iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıkların değerlendirilmesi planlanıyor.