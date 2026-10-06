İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan saldırıda 8 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİMİZ AMELİYATTA"

Öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, "Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLIYOR"

Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.