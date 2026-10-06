Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var! Valilikten açıklama
İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin ise İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Öte yandan başka bir lisede 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrencinin, evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. Kız öğrencinin bıçakla yaraladığı 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
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VALI GÜL AÇIKLADI: "8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİ AMELİYATTA"
İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan saldırıda 8 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİMİZ AMELİYATTA"
Öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, "Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLIYOR"
Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.
SAĞLIK BAKANI YARALILARIN DURUMLARINI AÇIKLADI
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir’de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI
Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, olayla ilgili yayın yasağı uygulanacağını duyurdu.
Kararın, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Yayın yasağı kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın, internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayınının yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklandı.
RTÜK, kararı kamuoyuna duyurdu.