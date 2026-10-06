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Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var! Valilikten açıklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var! Valilikten açıklama

İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin ise İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Öte yandan başka bir lisede 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrencinin, evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. Kız öğrencinin bıçakla yaraladığı 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

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11:44

VALI GÜL AÇIKLADI: "8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİ AMELİYATTA"

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan saldırıda 8 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİMİZ AMELİYATTA"

Öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, "Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLIYOR"

Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

10:48

SAĞLIK BAKANI YARALILARIN DURUMLARINI AÇIKLADI

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir’de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

10:33

BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI

Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, olayla ilgili yayın yasağı uygulanacağını duyurdu.

Kararın, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Yayın yasağı kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın, internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayınının yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklandı.

RTÜK, kararı kamuoyuna duyurdu.

10:20

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! LİSE ÖĞRENCİSİ KIZ, ÜNİFORMAYLA ORTAOKULA GİTMİŞ

Edinilen bilgilere göre  İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda öğrenci olan 15 yaşındaki A.S.Ç adlı kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU İDDİASI 
Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencileri yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI 
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Öte yandan yaralı sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi. 

 

10:09

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

 

09:42

OKULDA BIÇAKLI KAVGA DEHŞETİ

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE OKULDA KAVGA

 

Kavgada 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı (Foto: AA) Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı (Foto: AA)

 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası yaralıların, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

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