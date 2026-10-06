Başakşehir'de okulda bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var! Valilikten açıklama
İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin ise İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.
Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
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SAĞLIK BAKANI YARALILARIN DURUMLARINI AÇIKLADI
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir’de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI
Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, olayla ilgili yayın yasağı uygulanacağını duyurdu.
Kararın, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.
Yayın yasağı kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın, internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayınının yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklandı.
RTÜK, kararı kamuoyuna duyurdu.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! LİSE ÖĞRENCİSİ KIZ, ÜNİFORMAYLA ORTAOKULA GİTMİŞ
Edinilen bilgilere göre İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda öğrenci olan 15 yaşındaki A.S.Ç adlı kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi.
PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU İDDİASI
Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencileri yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Öte yandan yaralı sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi.