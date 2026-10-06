Edinilen bilgilere göre İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda öğrenci olan 15 yaşındaki A.S.Ç adlı kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU İDDİASI

Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencileri yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan yaralı sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi.