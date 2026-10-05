Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyede
Giriş Tarihi:
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili adli mekanizma düğmeye bastı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.
Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.