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Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyede

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soma'da maden ocağındaki göçükle ilgili 9 zanlı adliyede

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili adli mekanizma düğmeye bastı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

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