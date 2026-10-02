CHP ve CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye geçen belediyelerde rüşvet ve irtikap soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, farklı belediyelere yönelik operasyonlarda peş peşe tutuklama kararları geldi. Bunlardan biri olan Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik soruşturmada 3 belediye çalışanı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında R.Z., G.Ç. ve Ö.G. hakkında düzenlenen operasyonun ardından adli süreç tamamlandı. Emniyetteki işlemleri biten 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

OPERASYON

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z, G.Ç. ve Ö.G. dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan R.Z'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, aynı birimdeki tekniker G.Ç'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Kırıkkale Belediyesi de 3 personel hakkında idari soruşturma başlatmıştı.