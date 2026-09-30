Fon soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi! Fatmagül Lafçı için adli kontrol
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Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin tutuklanan sahibi Kerem Lafçı'nın eşi Fatmagül Lafçı hakkında ise adli kontrol talep edildi. Soruşturmada 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
FATMAGÜL LAFÇI İÇİN ADLİ KONTROL
KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin tutuklanan sahibi Kerem Lafçı'nın eşi Fatmagül Lafçı ise savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.