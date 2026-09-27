Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe sarı kod uyarısı geçti. İstanbul dahil 14 ili kapsayan uyarıda fırtınanın 70 km hıza çıkacağı, sağanağın ise gece saatlerinde şiddetleneceği bildirildi. Hava sıcaklıkları 4-5 derece birden düşerken yağışlar yeni haftada da sürecek.
Hafta sonu planı yapanlara ve yeni haftaya hazırlananlara peş peşe kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde 14 kenti kapsayan sarı kodlu fırtına ve sağanak alarmının hemen ardından İstanbul Valiliği de resmi bir açıklama yayımlayarak İstanbulluları uyardı. Yurdun batısından sokulan soğuk ve yağışlı hava dalgası hem termometreleri mevsim normallerinin altına çekecek hem de beraberinde fırtına getirecek.
YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı için yağış uyarısı öne çıkıyor. İstanbul'un yanı sıra bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL HARİTADA ÖNE ÇIKTI: MEGAKENTE ÇİFTE UYARI
Meteorolojinin yayımladığı uyarı haritasında İstanbul hem kuvvetli sağanak hem de sert rüzgar simgesiyle sarı kod listesinin başında yer aldı. Kentte günün en yüksek sıcaklığı 24 derece dolaylarında kalsa da özellikle kuzeyden esen sert poyraz hissedilen sıcaklığı çok daha aşağıya çekecek.
Pazartesi günü 70 kilometreye kadar dayanması beklenen fırtına nedeniyle özellikle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksamalar görülebileceği, sürücülerin ise köprü geçişleri ile sahil yollarında dikkatli olması gerektiği hatırlatılıyor.