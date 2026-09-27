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Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği peş peşe sarı kod uyarısı geçti. İstanbul dahil 14 ili kapsayan uyarıda fırtınanın 70 km hıza çıkacağı, sağanağın ise gece saatlerinde şiddetleneceği bildirildi. Hava sıcaklıkları 4-5 derece birden düşerken yağışlar yeni haftada da sürecek.

Hafta sonu planı yapanlara ve yeni haftaya hazırlananlara peş peşe kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde 14 kenti kapsayan sarı kodlu fırtına ve sağanak alarmının hemen ardından İstanbul Valiliği de resmi bir açıklama yayımlayarak İstanbulluları uyardı. Yurdun batısından sokulan soğuk ve yağışlı hava dalgası hem termometreleri mevsim normallerinin altına çekecek hem de beraberinde fırtına getirecek.

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı için yağış uyarısı öne çıkıyor. İstanbul'un yanı sıra bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

(MGM)(MGM)

İSTANBUL HARİTADA ÖNE ÇIKTI: MEGAKENTE ÇİFTE UYARI

Meteorolojinin yayımladığı uyarı haritasında İstanbul hem kuvvetli sağanak hem de sert rüzgar simgesiyle sarı kod listesinin başında yer aldı. Kentte günün en yüksek sıcaklığı 24 derece dolaylarında kalsa da özellikle kuzeyden esen sert poyraz hissedilen sıcaklığı çok daha aşağıya çekecek.

Pazartesi günü 70 kilometreye kadar dayanması beklenen fırtına nedeniyle özellikle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksamalar görülebileceği, sürücülerin ise köprü geçişleri ile sahil yollarında dikkatli olması gerektiği hatırlatılıyor.

(X)(X)

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KRİTİK UYARI: O SAATE DİKKAT!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşarak kenti bekleyen tehlikeli hava dalgasına karşı vatandaşlara çağrıda bulundu.

Valilik açıklamasında, yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde kuvvetleneceği, gece saatlerinden itibaren ise başta kuzey ve doğu kesimler olmak üzere il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı belirtildi.

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

RÜZGAR PAZARTESİ FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR

İstanbul'da yalnızca yağış değil, rüzgar da dikkat çekiyor. Valiliğin paylaşımında, pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Pazartesi günü ise rüzgarın bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esebileceği tahmin ediliyor. Bu saatlerde rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle çatı, tabela, ağaç ve ulaşım açısından dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak - 1

14 İLDE SARI KOD ALARMI: RİSKLİ BÖLGELER

MGM'nin güncellediği haritaya göre, tehlikenin rengi sarı olan sadece İstanbul değil. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz hattındaki 14 kent potansiyel tehlikeye karşı işaretlendi. Sarı kod verilen illerin tam listesi şu şekilde:

  • Marmara: İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
  • Ege: Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak
  • Akdeniz: Antalya, Burdur, Isparta

Bu şehirlerde rüzgarın hamleli esmesi, yağışların gök gürültüsü ve yer yer yerel dolu şeklinde iniş yapması bekleniyor.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak - 2

27 EYLÜL YAĞIŞIN GÜN İÇİNDEKİ ROTASI: NEREDE, NE ZAMAN ETKİLİ OLACAK?

Meteorolojinin saat dilimlerine göre paylaştığı tahmin haritaları, yağışın batıdan yurda girişini ve doğuya doğru tırmanışını gözler önüne seriyor:

Zaman Aralığı
Yağışın Yoğunlaştığı Bölgeler
Beklenen Hadise
Sabah (06.00 - 12.00)
Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Orta Karadeniz
Yerel sağanak ve gök gürültüsü, kıyılarda sert rüzgar
Öğle (12.00 - 18.00)
Güney Ege kıyıları (Muğla, Aydın) ve Batı Akdeniz
Kuvvetli sağanak yağış hattı, İç Anadolu'da bulutlanma
Akşam ve Gece (18.00 - 24.00)
İstanbul, Marmara geneli, İç Ege ve Göller Yöresi
Çok kuvvetli yağış, gece saatlerinde artan fırtına

(A Haber Foto Arşivi)(A Haber Foto Arşivi)

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞECEK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da değişiklik yaşanacak. Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağını tahmin ediyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Valiliğinin kent özelindeki değerlendirmesinde ise sıcaklıkların yağışla birlikte hissedilir şekilde düşeceği ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji 5 günlük haritayı paylaştı! İstanbul'da yağış için kritik saat: Fırtına 70 km/s'ye ulaşacak - 3

YAĞIŞLI HAVA YENİ HAFTADA DA SÜRECEK

Son değerlendirmelere göre sıcaklık düşüşü yalnızca bir günlük bir geçişten ibaret değil. Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalarak sonbahar ortalamalarının altına inecek.

Meteorolojinin haftalık projeksiyonuna göre; pazartesi ve salı günleri yağışlı hava İç Anadolu ve Karadeniz'in tamamına, ardından Doğu Anadolu'ya yayılacak. Çarşamba ve perşembe günleri de yurdun büyük kısmında gök gürültülü sağanaklar aralıklarla varlığını koruyacak.

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