Hafta sonu planı yapanlara ve yeni haftaya hazırlananlara peş peşe kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde 14 kenti kapsayan sarı kodlu fırtına ve sağanak alarmının hemen ardından İstanbul Valiliği de resmi bir açıklama yayımlayarak İstanbulluları uyardı. Yurdun batısından sokulan soğuk ve yağışlı hava dalgası hem termometreleri mevsim normallerinin altına çekecek hem de beraberinde fırtına getirecek.

(A Haber Grafik Ekibi)

YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Özellikle Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı için yağış uyarısı öne çıkıyor. İstanbul'un yanı sıra bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.