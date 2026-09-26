Mavi Vatan’a yerli güç: Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suya indirildi! İşte teknik kapasitesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli deniz dibi tarama gemisi UAB Mavi Vatan’ın başarıyla suya indirildiğini müjdeledi. 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan ve milli imkanlarla geliştirilen dev gemi, birkaç aylık zorlu seyir tecrübesi ve deniz testlerinin ardından körfez temizliği için resmi hizmete alınacak.