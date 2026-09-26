Mavi Vatan’a yerli güç: Türkiye’nin ilk emici özellikli tarama gemisi suya indirildi! İşte teknik kapasitesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli deniz dibi tarama gemisi UAB Mavi Vatan’ın başarıyla suya indirildiğini müjdeledi. 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan ve milli imkanlarla geliştirilen dev gemi, birkaç aylık zorlu seyir tecrübesi ve deniz testlerinin ardından körfez temizliği için resmi hizmete alınacak.
Türkiye'nin yerli tasarımla inşa edilen ilk emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN suyla buluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin birkaç ay sürecek seyir tecrübelerinin ardından hizmete alınacağını açıkladı.
İlk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılan UAB MAVİ VATAN, deniz dibi tarama ve temizlik çalışmalarında kullanılacak. Tam otomasyon özelliğine sahip gemi, seyir halindeyken de tarama yapabilecek.
TÜRK TERSANELERİNDE BİR İLK
Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın inşa sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UAB MAVİ VATAN'ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik."
85 METRE UZUNLUĞA ULAŞIYOR
UAB MAVİ VATAN, 85 metre uzunluğa ve 20 metre tarama derinliğine sahip. Geminin taşıma kapasitesi ise 2 bin metreküp olarak açıklandı.
|Teknik özellik
|UAB MAVİ VATAN
|Gemi tipi
|Emici özellikli deniz dibi tarama gemisi
|Uzunluk
|85 metre
|Tarama derinliği
|20 metre
|Kapasite
|2 bin metreküp
|Otomasyon
|Tam otomasyon
|Öne çıkan kabiliyet
|Seyir halindeyken tarama
Geminin özellikle körfezlerde yürütülecek tarama ve temizlik çalışmalarında görev yapacağını aktaran Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz." dedi.
SEYİR HALİNDEYKEN TARAMA YAPABİLECEK
Tam otomasyon sistemiyle donatılan UAB MAVİ VATAN, liman ve körfezlerdeki çalışmalarının yanı sıra seyir sırasında da deniz dibi taraması gerçekleştirebilecek.
Bakan Uraloğlu, geminin hizmet takvimine ilişkin, "UAB MAVİ VATAN, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." açıklamasında bulundu.