Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı evde bulunan 4 arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çalı, ağabeyi Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ı bıçak ve tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan Çiçek, polisin "teslim ol" çağrısına uymayarak saklandığı apartmanda tabancayla intihar etti. Çiçek'in komşusuna, "Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam" dediği öne sürüldü.

Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddiaya göre birlikte uyuşturucu madde kullandıkları belirtilen Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çalı (28), ağabeyi Emre Çalı (29) ve Mehmet Büyükırmak (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Çiçek'in bıçak ve tabancayla saldırdığı üç arkadaşını öldürdüğü öne sürüldü. Çiçek daha sonra olay yerinden kaçtı. Eve bir süre sonra gelen diğer arkadaşları, kapının açık olması üzerine içeri girdiklerinde 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Emre Çalı, Emre Çalı ve Mehmet Büyükırmak'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Fotoğraf: İHA) POLİS TARAFINDAN FARK EDİLDİ, TESLİM OLMADI Cinayetlerin ardından kaçan Kadir Çiçek'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çiçek, olaydan birkaç saat sonra ekipler tarafından fark edildi. Yaşanan kovalamacanın ardından bir apartmana saklanan Çiçek'e polis ekiplerince teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Ancak Çiçek, çağrıya uymayarak tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Çiçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşar Yazar (Fotoğraf: İHA) KOMŞUSUNA SÖYLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI Olayın ardından konuşan komşu Yaşar Yazar, Çiçek'in polis ekiplerinden kaçtığı sırada kapısını çaldığını söyledi. Yazar, Çiçek'in kendisinden çakmak istediğini belirterek, şüphelinin daha sonra apartmana girdiğini ve polis ekiplerinin peşinden geldiğini anlattı. Yazar, Çiçek'in polislere, "Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam" dediğini öne sürdü. Evde iki çocuğunun bulunduğunu söyleyen Yazar, olay sırasında büyük korku yaşadıklarını ifade etti. "İÇERİDE UYUŞTURUCU KULLANDIKLARI SÖYLENİYOR" Komşulardan Aynur Yılmaz da olay sırasında evde olduklarını ve silah seslerini duyduklarını söyledi. Yılmaz, "Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor. Her şeyin madde etkisi altında olduğunu söylemişler" ifadelerini kullandı. Yılmaz, tarafların kavga ettiğinin ve birbirlerine silah doğrulttuğunun söylendiğini aktararak, bir kişinin üç arkadaşını öldürdükten sonra kaçtığını ve daha sonra intihar ettiğini belirtti.