A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve planlanan projelerle birlikte sayının 47'ye ulaşacağını belirterek Başkan Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri halkasına Ordu'nun da eklendiğini, üniversite kampüsü içindeki bir fındık bahçesinden dev bir sağlık kompleksine ve eğitim yuvasına dönüştürülen hastanenin ilk etapta vali, belediye başkanı ve rektörün temsili kabulüyle tarihi bir adım attığını aktardı.

A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, Temmuz ayı sonu itibarıyla Bakanlık tarafından geçici kabulü yapılan hastanenin Ordu için anlamlı bir günde tüm işlemleri tamamlanarak hazır hale getirildiğini, "Temmuz ayı sonu itibariyle Bakanlığımız tarafından geçici kabulü yapılan Ordu Şehir Hastanemiz Ordu için anlamlı bir gün olan 19 Eylül'de tüm işlemleri tamamlanarak hasta kabulüne uygun hale getirilmiş olup, bugün ilk hastalarımızı, sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı ve Rektörümüzü ilk hastalar olarak kabul ederek hasta kabulüne başlamıştır" sözleriyle aktardı.

BÖLGENİN SAĞLIK YÜKÜNÜ ALACAK: 1200 YATAK VE 40 AMELİYATHANE

Ordu ve çevresindeki illere başka şehirlerin yolunu tutturmayacak devasa bir altyapı sunan hastanenin teknik detaylarına değinen Mahmut Erdoğan, merkezin bölgeye katacağı güce dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, hastanenin kapasitesini, "Ordumuz için çok ciddi bir hizmet sunacak. Yaklaşık 1200 yatak kapasiteli ama aktif o an 1500'e çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş bir hastane. 40 ameliyathanemizin olduğu, 263 aktif polikliniğimizin olduğu ve 279 yoğun bakımımızın olduğu, 13 doğum salonumuzun olduğu modern bir yapı" sözleriyle açıkladı. Ayrıca tam geçiş sürecinin hasta ve çalışan güvenliği gözetilerek Bakanlık, valilik ve üniversite koordinasyonunda yaklaşık bir ay içerisinde kontrollü bir şekilde tamamlanacağını, "Biz bugün resmi olarak ilk hastamızı kabul ettik ve hasta alım sürecine başladık. Bütün hastanemizin bütün eksiklerini tamamladığımızı düşünüyoruz. Ama sağlıkta geçiş biliyorsunuz hasta ve çalışan güvenliğini göz önüne alarak yapılması gereken bir şey olduğu için bunu kontrollü yapmak istiyoruz. Bakanlığımızın önderliğinde, valimizin, sayın müdürümüzün, rektörümüzün katkılarıyla beraber biz bir ay içinde taşınması gereken hastaları buraya kontrollü ve güvenli bir şekilde taşıyacağız" ifadeleriyle dile getirdi.

DEPREME KARŞI 1070 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜVENCE

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması gerçeğinden hareketle inşa edilen yapının sismik güvenliğine vurgu yapan A Haber muhabirinin sorusunu yanıtlayan Başhekim Prof. Dr. Yılmaz, binanın sağlamlığını, "Binamızın altında yaklaşık 1070 tane sismik izolatör mevcut. Deprem açısından en güvenli binalardan birisi diyebiliriz şu anda" sözleriyle belirtti. Pandemi döneminden çıkarılan derslerle olağanüstü durumlara karşı özel olarak tasarlandığını da ekleyen Yılmaz, hastanenin kriz yönetimi kapasitesini, "Olabilecek yoğunluk, pandemi gibi sıkıntıların üstesinden gelecek şekilde dizayn edilmiş bir hastane" sözleriyle aktardı.

KARADENİZ'E HİTAP EDECEK GENETİK MERKEZİ VE ÖZEL DONATILAR

Son teknoloji tıbbi cihazlar ve özellikli birimlerle donatılan hastanede sunulacak imkanları aktaran A Haber muhabiri, merkezin özel hastaneleri aratmayan konforuna dikkat çekti. Başhekim Prof. Dr. Ali Yılmaz, görüntüleme cihazları ve Karadeniz geneline hizmet verecek birimleri, "Hastanemizde 3 MR, 3 tomografi olacak. Bölgemizde Sağlık Bakanlığı adına 3 kesit MR ve 556 kesit bir tomografi ile hizmet edeceğiz" sözleriyle ifade etti.