Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin’in yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.

Kamu kurumlarında yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre TÜİK Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidilirken, Cihat Erce İşbaşar yeni başkan yardımcısı olarak görevlendirildi.

TÜİK'TE GÖREV DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Metin'in yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.

BÜYÜKELÇİLİĞE YENİ ATAMA

Atama kararları kapsamında Kenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine de yeni isim getirildi. Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi olarak atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NDA YENİ İSİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığındaki açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine ise Fatih Dulkan getirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDA DA DEĞİŞİM

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde de görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin getirildi. Şahin'den boşalan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.