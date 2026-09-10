Adalet Bakanı Akın Gürlek uluslararası uyuşturucu ticaretinin kilit isimlerinden İslam Yakut'un MİT ve emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu. Yakut'un, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu trafiğini yönettiği ve 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. 2 TONLUK UYUŞTURUCU AĞINA DEV DARBE! 2017 yılından bu yana firari olarak aranan Yakut'un, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği ve toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu tespit edildi.

(Fotoğraf: İHA) Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde, devletin tüm imkanlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ettiklerini belirtti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr) Bu mücadelede hedeflerinin "uyuşturucu baronları" olduğuna dikkati çeken Gürlek, operasyona ilişkin şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı."