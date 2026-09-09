İstanbul Valiliği, kentte halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilen 3 plajdaki yüzme alanlarının geçici olarak kapatılması için ilgili ilçe belediye başkanlıklarına talimat verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amaçlı 04.09.2026 tarihinde alınan numunelerde yapılan incelemede, Bakırköy-Yeşilköy International Hospital önü, Bakırköy-Yeşilköy Polis Merkezi önü, Sarıyer-Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla ilgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmî bildirim yapılmıştır. Ayrıca, ilgili ilçe belediye başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.