Kritik Kabine toplanıyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, terörle mücadeleden dış politikaya, ekonomiden sosyal konut projelerine kadar hayati başlıkları görüşmek üzere toplanacak. Masada "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sahadan gelen son raporlar ve atılacak stratejik adımlar yer alırken; bölgesel çatışmaların küresel etkileri ve vatandaşın merakla beklediği konut müjdeleri de gündemin en sıcak maddeleri arasında bulunuyor.

Kabine yarın toplanacak. Masada dikkat çeken başlıklar var.

Terörsüz Türkiye sürecinde sahadan gelen durum ele alınacak.

Amerika ile İran arasında artan çatışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Terörsüz Türkiye, dış politika, ekonomi... Kabinenin gündeminde dikkat çeken başlıklar var.

SINIRLARDA TERÖR DEFTERİ KAPANACAK

Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçması na müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşikler bir bir aşılıyor, silah bırakma süreci devam ediyor.

Başkan Erdoğan, "Çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir" ifadeleriyle mücadelenin nihai amacını hatırlattı.

DIŞ POLİTİKADA KRİTİK DENGELER

Dış politika başlığında Başkan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Zirvesi'nin perde arkasını kabine üyelerine anlatması bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmaların da masada olması muhtemel.

BÖLGESEL BARIŞTA DEĞİŞMEYEN DURUŞ

Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız" diyerek Türkiye'nin bölgesel barış konusundaki değişmez duruşunu yineledi.

EKONOMİ VE SOSYAL KONUTTA YENİ ADIMLAR

Türkiye'nin üç yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'ın ayrıntılarının da kabinede konuşulması bekleniyor. Kabine sonrası bir de müjde beklentisi var. Erdoğan'ın kiralık sosyal konut projesinin İstanbul'la sınırlı kalmayacağını, tüm Türkiye'ye yayılacağını duyuracağı da beklenen başlıklar arasında.