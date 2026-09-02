Bakan Fidan'dan peş peşe temaslar! Ana gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündemi Gazze oldu.