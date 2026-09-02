-°C
CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan peş peşe temaslar! Ana gündem Gazze

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Fidan'dan peş peşe temaslar! Ana gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündemi Gazze oldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın