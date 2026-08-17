Kayseri'de terörsüz Türkiye yasasına yönelik provokasyon! Soruşturma başlatıldı: Dernek Başkanı gözaltına alındı
Kayseri Cumhuriyet Meydanında Turancı Dernekler Birliği tarafından terörsüz Türkiye çerçeve yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanununa yönelik provokatif eylem düzenlendi. Yapılan provokasyonda söylemleri nedeniyle dernek başkanı Rabia Coşkun hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılırken şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanında 16 Ağustos tarihinde Turancı Dernekler Birliği tarafından terörsüz Türkiye çerçeve yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanununa yönelik provokatif eylem gerçekleştirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından, gerçekleştirilen provokatif eyleme yönelik "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ağustos 2026 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda "Turancı Dernekler Birliği" organizesinde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu protesto amacıyla açık toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun'un yaptığı basın açıklamasındaki söylemler nedeniyle savcılık tarafından inceleme başlatıldı."
DERNEK BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Rabia Coşkun, 17 Ağustos 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Coşkun'un 18 Ağustos 2026 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi.