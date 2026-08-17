Kayseri'de terörsüz Türkiye yasasına yönelik provokasyon! Soruşturma başlatıldı: Dernek Başkanı gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Meydanında Turancı Dernekler Birliği tarafından terörsüz Türkiye çerçeve yasası olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanununa yönelik provokatif eylem düzenlendi. Yapılan provokasyonda söylemleri nedeniyle dernek başkanı Rabia Coşkun hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılırken şüpheli gözaltına alındı.