“Çerçeve Yasa” sonrası güvenlik zirvesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısı düzenlendi.

(Foto: Ahaber.com.tr)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çerçeve Yasa"nın kabul edilmesi üzerine 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını video konferans sistemiyle toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı toplantı sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, toplantıya ilişkin ilk kareleri paylaştı.