Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndan denize atık su deşarj eden İSKİ'ye 1,6 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı. İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle 2 katı yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin TL ceza verildi.