Bakan Gürlek'ten Murat Karayılan açıklaması! Süreç yasasından yararlanabilecek mi?

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"VATANDAŞLARIMIZIN YÜZDE 91'İ "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNİ DESTEKLİYOR"

Uğur Mumcu olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Gürdal Hanım ve oğluyla görüştük. Başlangıçta bazı ön yargıları vardı. Ancak bizi dinledikten ve samimiyetimizi gördükten sonra onlar da kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Burada bir cinayet varsa, aydınlatılmamış yönleri mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Bir şahıs yurt dışına kaçmış olabilir. Ama devlet, "Yurt dışına kaçtı." diye bunun peşini bırakmaz. Biz kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu amaçla bir ekip kurduk. İnşallah arkadaşlarımız görevlerine aynı kararlılıkla devam edecek. Terörün sona ermesi yalnızca huzur, güvenlik ve kamu düzeni açısından önemli değildir. Terör varsa yatırımcı gelmez, hukuk güvenliği oluşmaz. Türkiye bunları 40 yıldır yaşadı. Terör örgütü bu bölgede de etkili oldu. Sayın vekilimizle de, Sayın Valimizle de görüştük. İnsanlarımız artık terörün kesin olarak bitmesini istiyor. Yapılan anketlerde vatandaşlarımızın yüzde 91'inin "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediğini ifade ediyor. Bunun üzerine yaklaşık iki yıl önce Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla süreç başladı. Ardından komisyon çalışmaları yapıldı ve en sonunda yasa düzenlemesi hazırlandı. Yasa aslında oldukça sade. Ancak vatandaşlarımızın kafasında bazı soru işaretleri var. "Abdullah Öcalan çıkacak mı, çıkmayacak mı?" gibi sorular soruluyor. Ben şunu açıkça ifade etmek istiyorum: "Terörsüz Türkiye" kanun teklifinin maddelerini hazırlayan, Meclis'e katkı sunan kişiler olarak her maddenin hangi amaçla düzenlendiğini biliyoruz"

"ŞARTLAR GERÇEKLEŞMEDEN KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEKTİR."

"Terörsüz Türkiye" kanununun birinci maddesinin yürürlüğe giriş maddesi olduğunu, PKK/KCK silahlı terör örgütünün tüm unsurlarıyla birlikte kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti: "Örgütün tamamen tasfiye edildiğinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit ve tasdik edilmesinden sonra kanun yürürlüğe girecektir. Yani bu şartlar gerçekleşmeden kanun yürürlüğe girmeyecektir. Önce örgüt tamamen feshedilecek, silahlarını bırakacak ve tasfiye edilecektir. Ardından Milli Güvenlik Kurulu bunun gerçekleştiğine karar verecek. Daha sonra da kanun Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Elbette bu kanundan yararlanabilecek belirli bir kesim bulunmaktadır. Sayılarıyla ilgili farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Ancak burada kademeli bir düzenleme yaptık. Silahlı şekilde adam öldürme eylemine katılmış kişiler, ister yurt dışında olsun ister cezaevinde bulunsun, kesinlikle bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Kanundan yararlanabilecek kişiler ise kanunun ikinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bunlar propaganda suçu, örgüt üyeliği ile örgüt kurma ve yönetme suçlarından hüküm giymiş, ancak herhangi bir öldürme eylemine iştirak etmemiş kişilerdir. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunan bu kişiler belirlenen şartlar çerçevesinde kanundan yararlanabilecektir. Ancak bu da otomatik olmayacaktır"

"ELBETTE BU SÜREÇTE FARKLI GÖRÜŞLER VE TARTIŞMALAR OLACAKTIR"

Kanunun yedinci maddesiyle bir kurul oluşturduklarını söyleyen Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yer aldığı bu kurul, başvuruları tek tek değerlendirecek. Bu kurul, başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine ve bazı hakların iade edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Dolayısıyla her başvurunun kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kurulun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bizim nihai hedefimiz terörün tamamen sona ermesidir. Asıl önemli olan budur. Terör bittiğinde ülkemiz kazanacaktır. "Terörsüz Türkiye"; ülkenin aydınlık geleceği, yarınlara güvenle bakabilmesi, yatırımın artması, istihdamın çoğalması ve hukukun daha güçlü işlemesi demektir. Elbette bu süreçte farklı görüşler ve tartışmalar olacaktır. Ancak bizlerin ve sizlerin bu süreci vatandaşlarımıza doğru anlatması büyük önem taşıyor. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorulara cevap veren, 50 soru ve 50 cevaptan oluşan pratik bir el kitapçığı hazırladık. İşte vatandaş bana da sokakta soruyor: "Bu düzenlemeden APO yararlanacak mı?" Hayır, yararlanmayacak. "Kaç yıl sonra bunlar gelip Türkiye'de siyaset yapabilecek?" gibi sorular da soruluyor. Bu tür soruların tamamına yönelik açıklayıcı cevaplar hazırladık. Bu yeni bir yasa. İnşallah Meclis'ten de büyük bir uzlaşıyla geçer. Şu ana kadar 360'ın üzerinde milletvekilinin desteği söz konusu. Ben şahsen Genel Kurul'da 400'ün üzerinde oyla kabul edileceğine inanıyorum. Bu da hem Meclisimizin hem de vatandaşlarımızın bu yasanın yürürlüğe girmesi konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor" dedi.

"SOSYAL MEDYA YASASI ÇIKTIĞINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

İnternet medyasında mutlaka sorumlu bir kişinin bulunması gerektiğini ifade eden Bakan Gürlek, gazetecilerin sorularına cevap verirken, "Bir haber sitesinin künyesi olmalı. Künye var gibi görünse de çoğu zaman sahte isimler kullanılıyor. En başta da söylediğim gibi, sosyal medya yasası çıktığında bu sorunların büyük ölçüde, yaklaşık yüzde 90 oranında çözüleceğini düşünüyoruz. Artık sosyal medya hesabını kullanan kişinin de, internet haber sitesinin de hukuki anlamda sorumlusu olacak. Ancak her suçta savcılık doğrudan sosyal medya hesabının sahibini sorgulamayacak. Biz bunu da düzenledik. Burada katalog suçlar esas alınacak. Eğer bu suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe varsa savcılık veya mahkeme ilgili platforma yazı yazarak "Bu hesabın sahibi kimdir?" diye soracak. Böylece hesabın gerçek sahibi tespit edilerek hukuki sorumluluğu ortaya çıkacak. 5651 sayılı Kanun'da da yeni düzenlemeler yapılabilir. Sizin dile getirdiğiniz hususlara ben de katılıyorum. Çünkü uygulamadan gelen biri olarak savcılarımızın yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Savcı yazı yazıyor, "Bu internet sitesinin sorumlusu kimdir?" diye soruyor; ancak cevap alınamıyor. Çünkü ortada bir sorumlu yok. Vergi kaydı yok, genel yayın yönetmeni yok, adres yok. Bir muhatap bulunmuyor. Mutlaka bir irtibat kişisinin olması gerekiyor. Az önce Sayın Başkanımıza da bu konuda söz verdik. Sizlerin hazırlayacağı kanun değişikliği ya da yeni kanun çalışmasına önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKİMLERİMİZİN YAPAY ZEKADAN FAYDALANABİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Adalet Bakanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapay zekâ altyapısı oluşturduklarını söyleyen Bakan Gürlek, "Özellikle bazı kanun uygulamalarında ve hâkimlerimizin yapay zekâdan faydalanabilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda da çeşitli uygulamalardan yararlanıyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi yapay zekâ kullanılarak sosyal medya hesabı açılması veya haber üretilmesi konusunda şu an teknik anlamda yürüttüğümüz özel bir çalışma bulunmuyor. Ancak yapay zekâ ile ilgili yeni projeler başlattık. Özellikle vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve benzer olaylarda verilmiş yargı kararlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli uygulamalar üzerinde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Bir diğer sorunuz da şuydu: "15 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet bugün aydınlatılıyorsa, o dönemde görevini yapmayan yargı mensuplarının veya emniyet görevlilerinin sorumluluğu yok mu?" Burada şuna dikkat etmek gerekiyor: 15 yıl önce aydınlatılamayan bir cinayet bugün neden aydınlatılıyor? Elbette o günün teknolojik imkânları ile bugünkü imkânlar aynı değil. Bizim kurduğumuz birimin amacı sadece bu dosyalar üzerinde çalışmak" dedi.



Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımız yalnızca faili meçhul dosyalara odaklanıyor. İlk soruşturmayı yürüten savcılarımız arasında mesleğe yeni başlamış, bir ya da iki yıllık savcılar da olabiliyor. Bizim uygulamamızda delillerin ilk 48 saat içinde toplanması büyük önem taşıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla da bu konuda ortak bir anlayışımız var. Çünkü 48 saatten sonra toplanan deliller her zaman aynı sağlıklı sonucu vermeyebiliyor. Bazen olaylara farklı bir bakış açısıyla yeniden yaklaşmak gerekiyor. O dönemde dinlenmeyen bir tanık olabiliyor. O tarihte baz istasyonu incelemesi yapılmamış olabiliyor. Bugün ise gelişen teknoloji sayesinde DNA eşleştirmeleri yapılabiliyor. Dolayısıyla her olayda mutlaka bir kusur aramak doğru olmayabilir. Ancak şunu açıkça ifade edeyim: Eğer o tarihte görev yapan bir kamu görevlisi görevini kasıtlı olarak yerine getirmemişse, bunun hesabı mutlaka sorulur. Nitekim önceki olayda da bunu gördük. Tutuklananlar arasında emniyet personeli de vardı. Sağlık raporunu sistemden silen sağlık personeli de vardı. Kasıtlı davranış başka bir şeydir, ihmal ise başka bir şeydir. Elbette ihmaller olabilir. Savcılarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin yoğun iş yükü nedeniyle bazı eksiklikler yaşanmış olabilir. Ancak kasıt tespit edildiğinde bunun gereği mutlaka yapılmaktadır. Ama 15 yıl sonra dosyaya farklı bir gözle bakılması, yeniden masaya yatırılması, teknik ekiplerin inceleme yapması ve yeni teknolojilerin kullanılması ayrı bir konudur. Burada önemli olan cinayetin aydınlatılması ve failin hukuk önünde hesap vermesidir. Bizim istediğimiz de budur. Eğer burada kötü niyet varsa elbette onunla ilgili de gereğini yapıyoruz"