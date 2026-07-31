En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.