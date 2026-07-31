En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.
En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesinde yer alan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.
Böylece, en düşük emekli aylığı yeni düzenlemeyle birlikte 23 bin 552 lira olarak uygulanacak.