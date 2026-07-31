İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresini kullanacak sürücüler için geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Saat 12.00'de başlayacak uygulama kapsamında beş yol ve bağlantı noktası etkinlik bitimine kadar araç geçişine kapatılacak. Düzenleme özellikle Seyrantepe, Maslak ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden stadyum yönüne ilerleyenleri etkileyecek. Sürücüler sekiz alternatif güzergahtan ulaşım sağlayabilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresindeki geçici trafik uygulaması, 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de başlayarak etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

UYGULAMA STADYUM YÖNÜNDEKİ BAĞLANTILARI KAPSIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında ulaşım tedbirlerini belirledi.

Buna göre bazı yollar 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kapanış süresinin etkinliğin bitiş saatine göre tamamlanması öngörülüyor.