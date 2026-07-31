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İstanbul’da bazı yollar saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak: Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da bazı yollar saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak: Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı

İstanbul’da 31 Temmuz Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle Seyrantepe ve Maslak bağlantılarındaki bazı yollar saat 12.00’den itibaren trafiğe kapanacak. Uygulama etkinliğin sona ermesine kadar sürecek. İşte 31 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresini kullanacak sürücüler için geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Saat 12.00'de başlayacak uygulama kapsamında beş yol ve bağlantı noktası etkinlik bitimine kadar araç geçişine kapatılacak. Düzenleme özellikle Seyrantepe, Maslak ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden stadyum yönüne ilerleyenleri etkileyecek. Sürücüler sekiz alternatif güzergahtan ulaşım sağlayabilecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresindeki geçici trafik uygulaması, 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de başlayarak etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresindeki geçici trafik uygulaması, 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00’de başlayarak etkinliğin sona ermesine kadar devam edecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

UYGULAMA STADYUM YÖNÜNDEKİ BAĞLANTILARI KAPSIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında ulaşım tedbirlerini belirledi.

Buna göre bazı yollar 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kapanış süresinin etkinliğin bitiş saatine göre tamamlanması öngörülüyor.

Maslak Büyükdere Caddesi, TEM Kuzey Yan Yol ve Metin Oktay Caddesi üzerindeki stadyum bağlantıları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.Maslak Büyükdere Caddesi, TEM Kuzey Yan Yol ve Metin Oktay Caddesi üzerindeki stadyum bağlantıları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

Trafik düzenlemesi ağırlıklı olarak Maslak, Seyrantepe ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden Ali Sami Yen Spor Kompleksi yönüne ulaşım sağlayan bağlantılarda uygulanacak.

Saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

  • Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı,
  • TEM Kuzey Yan Yol'un Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu yönü,
  • TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantındaki kuzeyden güneye dönüşler,
  • Metin Oktay Caddesi'nin her iki yönü,
  • Seyrantepe Etfal Hastanesi'nden TEM Kuzey Yan Yol'a katılım.

Sürücüler ulaşım için TEM Kuzey Yol, Büyükdere, Azerbaycan, Kemerburgaz, Cendere, Selçuklu ve Anadolu caddeleri ile Gün Işığı Sokak’a yönlendirilecek.Sürücüler ulaşım için TEM Kuzey Yol, Büyükdere, Azerbaycan, Kemerburgaz, Cendere, Selçuklu ve Anadolu caddeleri ile Gün Işığı Sokak’a yönlendirilecek.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Kapatılan yollar nedeniyle stadyum çevresinden geçecek araçlar için farklı ulaşım koridorları belirlendi. Alternatifler, sürücülerin TEM bağlantıları ile Maslak ve Cendere çevresindeki ana arterlere yönelmesini sağlayacak.

Alternatif güzergahlar şunlar:

  • TEM Kuzey Yol,
  • Büyükdere Caddesi,
  • Azerbaycan Caddesi,
  • Kemerburgaz Caddesi,
  • Cendere Caddesi,
  • Selçuklu Caddesi,
  • Anadolu Caddesi,
  • Gün Işığı Sokak.

Trafik düzenlemesi nedeniyle Seyrantepe, Maslak ve stadyum çevresindeki bağlantılarda öğle saatlerinden itibaren ulaşım akışı değişecek.Trafik düzenlemesi nedeniyle Seyrantepe, Maslak ve stadyum çevresindeki bağlantılarda öğle saatlerinden itibaren ulaşım akışı değişecek.

UYGULAMA ETKİNLİK BİTİMİNDE SONA ERECEK

Trafik tedbirleri için kesin bir bitiş saati açıklanmadı. Kapatılan yollar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki etkinliğin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılacak.

Sürücülerin bölgeye hareket etmeden önce güncel trafik yoğunluğunu kontrol etmesi ve alternatif güzergahlar için ek yolculuk süresi ayırması önem taşıyor.

Geçici olarak kapatılan yollar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki etkinliğin tamamlanmasının ardından kontrollü biçimde yeniden trafiğe açılacak.Geçici olarak kapatılan yollar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki etkinliğin tamamlanmasının ardından kontrollü biçimde yeniden trafiğe açılacak.

31 TEMMUZ İSTANBUL TRAFİK DÜZENLEMESİ ÖZETİ

Konu
Bilgi
Ana konu
Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresindeki geçici yol kapatmaları
Kimleri ilgilendiriyor
Seyrantepe, Maslak ve TEM Kuzey Yan Yol çevresini kullanacak sürücüler
Önemli tarih
31 Temmuz 2026 Cuma, saat 12.00'den etkinlik bitimine kadar
Resmi kaynak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Trafik düzenlemesi
Beş yol ve bağlantı noktası geçici olarak trafiğe kapatılacak
Alternatif güzergahlar
Sürücüler belirlenen sekiz alternatif güzergaha yönlenecek

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