İstanbul’da bazı yollar saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak: Sürücüler için alternatif güzergahlar açıklandı
İstanbul’da 31 Temmuz Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle Seyrantepe ve Maslak bağlantılarındaki bazı yollar saat 12.00’den itibaren trafiğe kapanacak. Uygulama etkinliğin sona ermesine kadar sürecek. İşte 31 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresini kullanacak sürücüler için geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Saat 12.00'de başlayacak uygulama kapsamında beş yol ve bağlantı noktası etkinlik bitimine kadar araç geçişine kapatılacak. Düzenleme özellikle Seyrantepe, Maslak ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden stadyum yönüne ilerleyenleri etkileyecek. Sürücüler sekiz alternatif güzergahtan ulaşım sağlayabilecek.
UYGULAMA STADYUM YÖNÜNDEKİ BAĞLANTILARI KAPSIYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında ulaşım tedbirlerini belirledi.
Buna göre bazı yollar 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00'den etkinlik sona erene kadar geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kapanış süresinin etkinliğin bitiş saatine göre tamamlanması öngörülüyor.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI
Trafik düzenlemesi ağırlıklı olarak Maslak, Seyrantepe ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden Ali Sami Yen Spor Kompleksi yönüne ulaşım sağlayan bağlantılarda uygulanacak.
Saat 12.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
- Maslak Büyükdere Caddesi TEM Kuzey Yan Yol katılımı,
- TEM Kuzey Yan Yol'un Seyrantepe Etfal Hastanesi varyant ayrımlarından itibaren Rams Park Stadyumu yönü,
- TEM Kuzey Yan Yol Seyrantepe İSPARK varyantındaki kuzeyden güneye dönüşler,
- Metin Oktay Caddesi'nin her iki yönü,
- Seyrantepe Etfal Hastanesi'nden TEM Kuzey Yan Yol'a katılım.