Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde mahremiyet alanına girmek isteyen hasta yakını, iddiaya göre kendisini uyaran hemşireye yumruk attı. Hafif yaralanan sağlık çalışanının şikâyeti üzerine şüpheli gözaltına alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hemşire, hasta mahremiyetini korumak amacıyla yaptığı uyarının ardından fiziksel saldırıya uğradı. Olayın ardından hafif yaralanan sağlık çalışanı darp raporu alarak şikâyetçi olurken, hasta yakını gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada sağlıkta şiddeti kınayarak adli ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

MAHREMİYET UYARISI SONRASI SALDIRI

Olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.

İddiaya göre hasta yakını M.Y., mahremiyet alanı olan enjeksiyon odasına girmek istedi. Hemşire S.O.'nun buna izin vermemesi üzerine M.Y., sağlık çalışanına yumruk attı.

Kafasına aldığı darbeyle hafif yaralanan hemşire darp raporu aldı ve saldırgandan şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından hastanenin güvenlik ekipleri tarafından M.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KINAMA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanımıza, hasta mahremiyetini korumaya yönelik görevini yerine getirdiği sırada hasta yakını tarafından gerçekleştirilen fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmış olup sürecin yakından takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta şiddetin son bulduğu güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.