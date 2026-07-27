İzmit Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu!

Belediye başkan vekili seçimi tamamlanıncaya kadar görevin aynı kanunun 45. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca İzmit Belediyesi Meclisi birinci başkan vekili tarafından yürütüleceği kaydedildi.

İzmit Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkan vekilini belirlemek üzere 30 Temmuz Perşembe günü toplanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanmıştı.