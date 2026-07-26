Türkiye'den İspanya'ya orman yangını desteği! 2 yangın söndürme uçağı gönderildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'da devam eden orman yangınlarına ilişkin Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dost ülke İspanya'nın yanında destek olmaya devam edeceğini vurgulayarak, ormanların tüm insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etti.
İspanya, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
TÜRKİYE'DEN İSPANYA'YA 2 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa'da etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin 2 yangın söndürme uçağını görevlendirdiğini açıkladı.
"TÜRKİYE OLARAK İHTİYAÇ DUYAN TÜM ÜLKELERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya'nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum. Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır" dedi.