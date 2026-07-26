Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kentin birçok noktasından görülen alevlere itfaiye ekiplerinin yanı sıra 3 TOMA ve dron desteğiyle müdahale edilirken, işçilerin kaldığı konteyner yatakhane tedbir amacıyla tahliye edildi.
Malatya'da gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman ve alevler nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleriyle birlikte 3 TOMA ve dron desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor.
HURDACILAR SİTESİ'NDE YANGIN BÜYÜDÜ
Yangın saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın hurdacı işletmelerinin bulunduğu alanda kısa sürede yayıldı.