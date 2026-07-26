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Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kentin birçok noktasından görülen alevlere itfaiye ekiplerinin yanı sıra 3 TOMA ve dron desteğiyle müdahale edilirken, işçilerin kaldığı konteyner yatakhane tedbir amacıyla tahliye edildi.

Malatya'da gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale - 1

Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman ve alevler nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleriyle birlikte 3 TOMA ve dron desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale - 2

HURDACILAR SİTESİ'NDE YANGIN BÜYÜDÜ

Yangın saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın hurdacı işletmelerinin bulunduğu alanda kısa sürede yayıldı.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale - 3

KONTEYNER YATAKHANE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yangının büyümesi üzerine bölgede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale - 4

TOMA VE DRONLARLA MÜDAHALE

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 3 TOMA da destek verdi. Dronlarla yangının yayılımı havadan takip edilirken ekiplerin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Malatya'da Hurdacılar Sitesi'nde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: TOMA ve dron destekli müdahale - 5

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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