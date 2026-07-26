Malatya'da gece saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman ve alevler nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleriyle birlikte 3 TOMA ve dron desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor.