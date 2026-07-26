Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası’na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.