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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası’na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na gerçekleştirmekte olduğu ziyaretler çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

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