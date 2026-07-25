Pendik TEM Otoyolu'nda TIR bariyerlere çarptı! Yağış nedeniyle kontrolden çıktı! Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu
Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul Pendik'te TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir TIR bariyerlere çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan kazada yaralanan olmazken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında, Pendik Kurtköy mevkisindeki TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 01 DDG 20 plakalı TIR'ın sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TIR BARİYERLERE ÇARPTI
Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sürdürüldü. Bu nedenle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ekipler hem güvenlik önlemi aldı hem de TIR'ın kaldırılması için çalışma başlattı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürdürüldü.
Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.