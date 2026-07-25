Pendik TEM Otoyolu'nda TIR bariyerlere çarptı! Yağış nedeniyle kontrolden çıktı! Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu

Pendik TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.