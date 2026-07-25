İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle yollar kısa sürede su birikintileriyle dolarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için iş yerlerine sığındı.