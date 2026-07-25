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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkisini gösterdi. Kentin hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle yollar kısa sürede su birikintileriyle dolarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için iş yerlerine sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen yağış İstanbul'da gece saatlerinde başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak, kentin birçok noktasında yaşamı etkiledi.

YOLLAR KISA SÜREDE SUYLA DOLDU

Şiddetini artıran yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle ulaşımın yoğun olduğu noktalarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu - 1

VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Çengelköy'de sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşların, yağmurdan korunmak için dükkanlara koştuğu anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu - 2

AVRUPA YAKASI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yağışın etkili olduğu görüldü. Yetkililer, yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Sokaklar suyla doldu - 3

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