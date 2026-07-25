Erciyes Basın Ödülleri’nde A Haber’e 3 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Erciyes Basın Ödülleri töreninde A Haber fırtınası esti. Ulusal basın kategorisinde 3 ödüle birden layık görülen A Haber, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını bir kez daha tescilledi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın takdim ettiği ödülleri alan A Haber Haber Müdürü Cihan Narlı, kanalın milli duruşuna ve mazlumların sesi olma misyonuna dikkat çekti.

Kapris Düğün Salonu'nda düzenlenen Erciyes Basın Ödülleri Töreni'ne Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Törende dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Ulusal basın kategorisinde A Haber Haber Müdürü Cihan Narlı, A Haber Spikeri Merve Özkan ile A Haber Planlama Şefi Burhan Aytekin ödüle layık görüldü.

(Foto: Ahaber.com.tr)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın verdiği ödülleri A Haber Haber Müdürü Cihan Narlı aldı.

(Foto: Ahaber.com.tr)

"MİLLETİN SESİ VE LOKOMOTİF KANAL"

Ödülleri teslim aldıktan sonra net mesaj veren Cihan Narlı, "Planlama araştırma servisimizden belgesel uzmanımız, üstadımız Burhan Aytekin ve spiker arkadaşımız Merve Özkan ve şahsım ödüle layık görüldü. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve seçici heyetine teşekkür ediyoruz ama bu A Haber'e verilmiş ilk ödül değil. Hemen hemen senede birkaç defa ödüller alıyoruz basın camiasından, gazeteciler cemiyetinden, derneklerden ödül alıyoruz. Bu teveccühü sağlamak için neler yapıyordu da A Haber bu ödülleri alıyor? Elbette milletin sesi olması ön plana çıkıyor. 15 Temmuz'da gösterdiği cesaretli duruşu ve susturulamayacak bir yayın şekliyle A Haber lokomotif bir kanal olmanın gururunu yaşıyor." ifadeleriyle A Haber'in kararlı yayıncılık anlayışını bir kez daha dile getirdi.