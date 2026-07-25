Bakan Güler ile Suudi mevkidaşı arasında telefonda görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma ilişkileri ile bölgesel güvenlik başlıkları masaya yatırıldı. Kritik temas, bölgede güvenlik gündeminin yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile telefon görüşmesi yaptı.
SAVUNMA VE GÜVENLİK GÜNDEMİ ELE ALINDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ile bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.