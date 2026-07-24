İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan yedi ifade tutanağında, ihale süreçlerinden belediyedeki kritik görevlendirmelere, nakit para ve altın teslimatlarından şirketler üzerinden yapılan ödemelere kadar çok sayıda iddia yer aldı. Gizli tanık, eski özel kalem müdürü, eski makam şoförü, belediye personeli, iş insanları ve belediyeyle çalışan isimlerin ifadeleri, soruşturmanın odağındaki para trafiğinin ayrıntılarını gözler önüne serdi.

Eski özel kalem Ümit Duygu Çetiner makam katındaki para dolu olduğu düşünülen çantaları, eski şoför Hüseyin Ergül ise başkanın aracına taşıdığı ve içinde para bulunduğunu anlattı. Belgesel yapımcısı Koral Altın da 800 bin liralık ödemenin 500 bin lirasını Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen'den elden, 300 bin lirasını ise Başkan Hürriyet'in şahsi hesabından aldığını söyledi.

Soruşturmanın en çarpıcı beyanlarından biri Turgut Koç'tan geldi. Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinden araç kiralama ihalesi nedeniyle para istediğini söyledi. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Akmeşe yolundan İstanbul yönüne ilerledikleri sırada, gece saatlerinde Hürriyet'e yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti.

İş adamı Turgut Koç (İHA)

Altınların poşet içerisinde bulunduğunu söyleyen Koç, bunları Kapalıçarşı'dan temin ettiğini; bir bölümünü çevresinden, bir bölümünü ise Adem Ok veya Fatih Yaşar'dan almış olabileceğini ifade etti.

Koç, "Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi" dedi.

İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN "YÜZDELİK" ANLAŞMASI

Turgut Koç'un ifadesine göre para talebinin arkasında belediyenin araç kiralama ihalesi bulunuyordu. Koç, Fatma Kaplan Hürriyet'in araç kiralama işinde kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine Adem Ok'u sürece dâhil ettiğini anlattı. Adem Ok'un da Işık Grup ve YK Otomotiv ile birlikte hareket ettiğini ileri süren Koç, ihale bedeli üzerinden "toplam yüzdelik" konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

İhalenin açık usulle yapıldığını belirten Koç, ihale alındıktan ve araçların tedarik süreci başladıktan yaklaşık bir ay sonra Başkan Hürriyet'in kendisinden para talep ettiğini söyledi. Koç'un telefonunda yapılan incelemede de araçların değiştirilmesi, firma ve sözleşme konularının konuşulduğu, bazı mesajların ise silindiği tutanaklara yansıdı. Koç, mesajları okunmaması için kendisinin de sildiğini kabul etti.