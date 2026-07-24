Başkan Erdoğan'ın masasındaki dev diplomasi trafiği!

Ankara’da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programlarının ardından mesaisine İstanbul'da devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Ankara’da yoğun bir diplomasi ve çalışma trafiğine başlayacak. Erdoğan'ın haftalık programında parti kurullarının toplantıları, Kabine Toplantısı ve iki devlet lideriyle yapılacak ikili görüşmeler öne çıkıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programlarının ardından yeni haftada Ankara'da yoğun bir diplomasi ve çalışma trafiğine başlayacak.

AK PARTİ KURULLARI TOPLANACAK

Başkan Erdoğan, haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda, TBMM'deki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ve vatandaşlardan gelen talepler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı etkinliklerine ilişkin planlamalar da bu toplantılarda karara bağlanacak.

İLETİŞİM ŞURASI VE IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, salı günü ilk olarak "Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı" temasıyla düzenlenecek İkinci İletişim Şurası'na katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Ali el-Zaidi'yi kabul edecek. Görüşmenin ana gündem maddeleri Türkiye-Irak ilişkileri, Orta Doğu'da tırmanan gerilim, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki işbirlikleri olacak.

KABİNE TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda terörle mücadeledeki son durum, ABD-İran ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizi ve Türkiye ekonomisindeki güncel veriler detaylı olarak değerlendirilecek.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI GELİYOR

Başkan Erdoğan, perşembe günü ise Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Külliye'de ağırlayacak. İki liderin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler masaya yatırılacak.