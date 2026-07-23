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Türkiye'den peş peşe İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den peş peşe İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı. Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki "aşırılık yanlısı grupla", İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrailli Bakan'ın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz.

Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur."

NE OLMUŞTU?
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudilerin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlemişti.

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