Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı
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İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti ise trafiğe kapatıldı.
İstanbul-Kuşadası seferini yapan 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
31 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre kazada 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.