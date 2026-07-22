Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti ise trafiğe kapatıldı.