Malatya'da 5 büyüklüğünde şiddetli deprem! AFAD açıkladı, çevre illerden de hissedildi
Malatya, güne şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilirken büyük paniğe yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum saha çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında çarpıcı uyarılarda bulundu.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI? BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."
VALİ SEDDAR YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir tespit ve ihbar alınmadığını bildirdi.
Yavuz, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"6 ŞUBAT'IN ARTÇILARI HALA SÜRÜYOR"
Merkez üssü Malatya olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki son durumu değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında çarpıcı uyarılarda bulundu.
"MALATYA KRİTİK BİR KAVŞAK NOKTASINDA"
Depremin meydana geldiği bölgenin sismik özelliklerine değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgenin iki büyük fay hattının ortasında kaldığını belirterek, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Malatya çevresi hem 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayı arasında bir kavşak noktasında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejik konumun çok sayıda depreme gebe olduğunu hatırlatan Ersoy, sarsıntının gücünü ise, "5 büyüklüğündeki bugünkü deprem, 30 tane 4 büyüklüğünde deprem demek; o bakımdan bu sarsıntıyı geniş bir alanda hissetmiş olmaları çok normal" sözleriyle aktardı.
"BİNALARI YIKMAZ AMA TEDİRGİN EDER"
Yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin teknik olarak "yıkıcı" sınıfta yer almadığını ifade eden Ersoy, halkın paniğini anlayışla karşıladığını belirterek, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5 büyüklüğündeki bir depremin normal şartlarda yıkıcı bir özelliği yok, bir binayı yıkması mümkün değil; fakat çok hissedilebilir bir deprem olduğu için insanların uykudan böyle uyanması çok tedirgin edici" değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, bu büyüklükteki depremlerde vatandaşların ilk saatleri sokakta geçirmesinin doğal bir refleks olduğunu dile getirdi.
ENERJİ KOMŞU ALANLARA TRANSFER OLDU
Doğu Anadolu fay hattının 6 Şubat'ta büyük bir enerji boşalttığını ancak tehlikenin tamamen geçmediğini söyleyen Ersoy, gerilim transferi riskine dikkat çekerek, "Büyük depremlerin olduğu yerlerin komşu alanlarında yeni gerilimler olması daha fazla çünkü gerilim transfer oluyor; enerji bir yerde bitiyor ama komşu alanlara sıçradığı için bu tehlike her zaman var" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki fayları yakından takip ettiklerini belirten uzman isim, "Malatya'da büyük bir deprem oluşmayabilir ama orta büyüklükte, 6-6.5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bazı fayların olduğunu biliyoruz" uyarısını yaptı.
"4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILARA HAZIR OLUNMALI"
Depremin ardından sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini vurgulayan Ersoy, "Bu depremin birtakım küçük artçıları da olabilir, buna da hazır olmak gerekir; teorik olarak 3.5-4 büyüklüğüne kadar varabilecek bir artçının olması mümkündür" sözleriyle aktardı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Ersoy, özellikle Doğu Anadolu çevresindeki hareketliliğin önemli olduğunu ifade etti.
VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ!
Malatya, sabahın ilk ışıklarında merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Saat 06.20'de meydana gelen ve yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, 6 Şubat felaketini yaşayan kentte büyük paniğe neden oldu.
SABAH SAATLERİNDE ŞİDDETLİ SARSINTI
Güne deprem korkusuyla başlayan kentin nabzını tutan A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Maalesef Malatya bir kez daha depremin korkusuyla güne uyandı, saatler 06.20'yi gösterirken 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı. Sarsıntının merkez üssünün Battalgazi Gülümuşağı mevkii olduğu belirtilirken, deprem çevre illerden de hissedildi.
6 ŞUBAT HAFIZASI YENİDEN CANLANDI
Depremin psikolojik etkilerine dikkat çeken Mehmet Türel, "Uykudan depremle uyanması Malatyalıların, bir kez daha o 6 Şubat gününe götürmesi, elbette ki şu an sokaklara da yansımış durumda" sözleriyle aktardı. Panik içindeki halkın güvenli alanlara yöneldiğini belirten Türel, "Uykularından uyanan vatandaşlar kendilerini sokaklara ve parklara atmış durumdalar" dedi.
AYNI FAY HATTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Bölgedeki sismik geçmişi hatırlatan A Haber muhabiri Mehmet Türel, "Malatya özellikle son dönemlerde 5 üzeri depremleri sıklıkla yaşayan bir şehir haline geldi" değerlendirmesinde bulundu. 20 Mayıs'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki sarsıntıya atıfta bulunan Türel, "O fay hattı üzerinde bir hareketlilik var; deprem uzmanları da zaten oradaki kırılmamış fay hatları konusunda vatandaşları uyarmıştı" ifadelerini kullandı.
SOKAKLARDA PANİK VE KORKU HAKİM
Sarsıntı sonrası kentin genelindeki atmosferi paylaşan Türel, "Şu anda bizler de Malatya sokaklarındayız ve depremin korkusuyla kendilerini dışarı atan insanları görmekteyiz; ciddi bir panik ve korku var" sözleriyle sahadaki durumu özetledi.