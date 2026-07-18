"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

"6 ŞUBAT'IN ARTÇILARI HALA SÜRÜYOR"

Merkez üssü Malatya olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki son durumu değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında çarpıcı uyarılarda bulundu.

"MALATYA KRİTİK BİR KAVŞAK NOKTASINDA"

Depremin meydana geldiği bölgenin sismik özelliklerine değinen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgenin iki büyük fay hattının ortasında kaldığını belirterek, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Malatya çevresi hem 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayı arasında bir kavşak noktasında bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejik konumun çok sayıda depreme gebe olduğunu hatırlatan Ersoy, sarsıntının gücünü ise, "5 büyüklüğündeki bugünkü deprem, 30 tane 4 büyüklüğünde deprem demek; o bakımdan bu sarsıntıyı geniş bir alanda hissetmiş olmaları çok normal" sözleriyle aktardı.

"BİNALARI YIKMAZ AMA TEDİRGİN EDER"

Yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin teknik olarak "yıkıcı" sınıfta yer almadığını ifade eden Ersoy, halkın paniğini anlayışla karşıladığını belirterek, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5 büyüklüğündeki bir depremin normal şartlarda yıkıcı bir özelliği yok, bir binayı yıkması mümkün değil; fakat çok hissedilebilir bir deprem olduğu için insanların uykudan böyle uyanması çok tedirgin edici" değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, bu büyüklükteki depremlerde vatandaşların ilk saatleri sokakta geçirmesinin doğal bir refleks olduğunu dile getirdi.

ENERJİ KOMŞU ALANLARA TRANSFER OLDU

Doğu Anadolu fay hattının 6 Şubat'ta büyük bir enerji boşalttığını ancak tehlikenin tamamen geçmediğini söyleyen Ersoy, gerilim transferi riskine dikkat çekerek, "Büyük depremlerin olduğu yerlerin komşu alanlarında yeni gerilimler olması daha fazla çünkü gerilim transfer oluyor; enerji bir yerde bitiyor ama komşu alanlara sıçradığı için bu tehlike her zaman var" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki fayları yakından takip ettiklerini belirten uzman isim, "Malatya'da büyük bir deprem oluşmayabilir ama orta büyüklükte, 6-6.5 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bazı fayların olduğunu biliyoruz" uyarısını yaptı.

"4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILARA HAZIR OLUNMALI"

Depremin ardından sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini vurgulayan Ersoy, "Bu depremin birtakım küçük artçıları da olabilir, buna da hazır olmak gerekir; teorik olarak 3.5-4 büyüklüğüne kadar varabilecek bir artçının olması mümkündür" sözleriyle aktardı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Ersoy, özellikle Doğu Anadolu çevresindeki hareketliliğin önemli olduğunu ifade etti.