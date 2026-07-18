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Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne?

CHP'de uzun süredir devam eden liderlik ve kurultay tartışmaları ayrılıkla sonuçlanıyor. Özgür Özel ve beraberindeki değişim kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle köprüleri tamamen atarak yeni parti kurma kararı aldı. Önümüzdeki hafta Salı günü TBMM’de son kez grup toplantısı yapacak olan Özel’in, hemen ardından İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vereceği iddia edildi. Ankara'dan son kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan hareketlilik sürüyor. Ankara kulislerindeki son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Önümüzdeki hafta Salı günü Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son grup toplantısını gerçekleştirecek ve o toplantıda yeni partiye dair en net mesajlarını verecek" ifadelerini kullandı.

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Kuruluş sürecinin hızla ilerlediğini belirten Yeşiltaş, "Salı günkü grup toplantısının ardından aynı hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor" sözleriyle takvimi paylaştı.

Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne? - 1

PARTİNİN ADI BELLİ OLDU: "YENİ PARTİ"

Yeni oluşumun ismine dair detaylara değinen Yeşiltaş, Özgür Özel'in "Yeni Parti ifadesini çok sık kullanıyoruz, partinin adının da tabanda bu şekilde benimsendiğini düşünüyoruz" sözleriyle ismin "Yeni Parti" olabileceğine dair güçlü bir sinyal verdiğini belirtti. Özel ve ekibinin uzun süredir perde arkasında mutfak çalışması yürüttüğü, tüzük ve program hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne? - 2

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇIKMAZA GİRDİ

Süreçte yaşanan hukuki engellerin kopuşu hızlandırdığını ifade eden İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel çağrı yaptı, delegeler imzalarını verdi ancak Genel Merkez bu imzaları işleme koymadı ve konu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı" dedi. Mahkemeden Özel lehine bir sonuç çıkmasının beklenmediğini vurgulayan Yeşiltaş, "Özgür Özel, olağanüstü kurultay ihtimalinin imkansız görülmesi nedeniyle yeni parti kurma noktasında kesin kararını almış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne? - 3

KILIÇDAROĞLU'NDAN "2027'DE YARIŞALIM" MESAJI

Genel Merkez kanadının hamlelerini de değerlendiren Yeşiltaş, Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiden ayrılmayın, gelin olağan kurultayda yarışalım" mesajını değişim grubuna ilettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun planına dair detaylar veren Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı, Eylül ayında kongre takvimini açıklayarak 2027'nin Mart veya Nisan ayında olağan kurultayı gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne? - 4

"GEMİLER YAKILDI, GERİ DÖNÜŞ YOK"

Taraflar arasındaki gerilimin geri dönülemez bir noktaya ulaştığını belirten İlter Yeşiltaş, "Nihayetinde artık Özgür Özel ve arkadaşları gemileri yaktı, geri dönüş yok; önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kopuş yaşanacak" sözleriyle haberini noktaladı.

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