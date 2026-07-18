Büyük kopuş! CHP'den çıkacak yeni partinin adı ne?

CHP'de uzun süredir devam eden liderlik ve kurultay tartışmaları ayrılıkla sonuçlanıyor. Özgür Özel ve beraberindeki değişim kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle köprüleri tamamen atarak yeni parti kurma kararı aldı. Önümüzdeki hafta Salı günü TBMM’de son kez grup toplantısı yapacak olan Özel’in, hemen ardından İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vereceği iddia edildi. Ankara'dan son kulis bilgilerini A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan hareketlilik sürüyor. Ankara kulislerindeki son durumu aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Önümüzdeki hafta Salı günü Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son grup toplantısını gerçekleştirecek ve o toplantıda yeni partiye dair en net mesajlarını verecek" ifadelerini kullandı. CHP'DEN ÇIKACAK YENİ PARTİNİN ADI NE? KULİS BİLGİLERİ A HABER'DE Kuruluş sürecinin hızla ilerlediğini belirten Yeşiltaş, "Salı günkü grup toplantısının ardından aynı hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor" sözleriyle takvimi paylaştı.

PARTİNİN ADI BELLİ OLDU: "YENİ PARTİ" Yeni oluşumun ismine dair detaylara değinen Yeşiltaş, Özgür Özel'in "Yeni Parti ifadesini çok sık kullanıyoruz, partinin adının da tabanda bu şekilde benimsendiğini düşünüyoruz" sözleriyle ismin "Yeni Parti" olabileceğine dair güçlü bir sinyal verdiğini belirtti. Özel ve ekibinin uzun süredir perde arkasında mutfak çalışması yürüttüğü, tüzük ve program hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.