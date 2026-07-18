Beylikdüzü'nde baygınlık geçiren kadın yaşamını yitirdi
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 23 yaşındaki Nazar Çakmak, evinin önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybeden genç kadının ölümü, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli olarak değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak, yakınları tarafından hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Ölümün nedeninin belirlenmesi amacıyla adli süreç başlatıldı.
BEYLİKDÜZÜ'NDE BAYGINLIK GEÇİREN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay, 14 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nazar Çakmak, evinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları sağlık ekiplerini beklemek yerine kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak genç kadın hastaneye ulaştırılamadan yaşamını yitirdi.
SAVCILIK ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ
Hastanede yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, ölümü şüpheli olarak değerlendirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP İNCELEMESİYLE BELİRLENECEK
Nazar Çakmak'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Adli tıp incelemesinin ardından ölüm nedeninin netleşmesi bekleniyor.
POLİS İNCELEMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüyor. Soruşturma kapsamında elde edilecek adli ve teknik bulgular dosyaya eklenecek.