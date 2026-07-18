BEYLİKDÜZÜ'NDE BAYGINLIK GEÇİREN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, 14 Temmuz günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nazar Çakmak, evinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları sağlık ekiplerini beklemek yerine kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ancak genç kadın hastaneye ulaştırılamadan yaşamını yitirdi.