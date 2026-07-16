Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada saat 22.52 sularında yerin 11.47 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2026-07-16 22:52:53 38.3815 38.88183 11.47 MW 4.0 Sivrice (Elazığ)
2026-07-16 21:16:41 38.32217 38.94317 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-07-16 21:10:26 39.42317 25.71967 4.89 ML 1.3 Ege Denizi - [30.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-16 21:04:57 37.99817 36.3235 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-16 21:02:03 37.75383 35.39267 7.0 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri)
2026-07-16 20:04:29 37.55617 36.94417 6.88 ML 2.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-16 20:00:25 35.7945 46.00817 7.0 ML 3.1 Penjwin, Süleymaniye (Irak)
2026-07-16 19:58:45 38.141 38.54 7.01 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2026-07-16 19:29:09 38.21783 37.75983 6.95 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-16 18:36:49 35.29583 27.11883 5.8 ML 2.4 Akdeniz - [157.98 km] Datça (Muğla)
2026-07-16 18:27:49 39.178 28.86983 6.83 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-16 18:23:59 39.20783 28.91217 8.75 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2026-07-16 17:58:53 38.69567 26.46333 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [04.15 km] Karaburun (İzmir)
2026-07-16 17:05:05 35.34233 27.26333 9.6 ML 2.2 Akdeniz - [150.94 km] Datça (Muğla)
2026-07-16 16:25:00 39.18944 28.22056 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-16 16:10:19 38.76056 36.58361 6.97 ML 1.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-16 16:10:11 38.50306 29.21 7.0 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2026-07-16 16:08:17 38.47639 29.16889 3.84 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2026-07-16 16:06:42 38.35528 29.13472 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2026-07-16 15:45:30 35.31972 26.02583 35.0 MW 3.6 Ege Denizi
2026-07-16 15:13:49 40.17472 31.85944 6.99 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-07-16 14:58:51 37.96667 36.28583 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-16 14:06:22 39.96694 26.08222 8.58 ML 2.5 Ege Denizi - [07.94 km] Ezine (Çanakkale)
2026-07-16 14:04:31 37.82333 36.20194 7.05 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2026-07-16 13:51:02 37.3225 29.76 7.0 ML 1.1 Tefenni (Burdur)
2026-07-16 13:48:04 37.11467 28.5195 7.0 ML 0.6 Ula (Muğla)
2026-07-16 13:39:51 39.2575 28.91917 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2026-07-16 13:29:05 38.89556 38.40583 7.0 ML 1.5 Arguvan (Malatya)
2026-07-16 13:11:18 35.4325 27.3385 9.73 ML 2.3 Akdeniz - [140.36 km] Datça (Muğla)
2026-07-16 13:01:46 42.3105 27.157 5.67 ML 1.1 Sredets, Burgaz (Bulgaristan) - [25.79 km] Kofçaz (Kırklareli)
2026-07-16 12:54:44 39.95889 26.05722 12.14 ML 1.5 Ege Denizi - [09.58 km] Ezine (Çanakkale)